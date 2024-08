Francisco Sánchez renunció como secretario de Culto y volverá a Neuquén: cuáles fueron los motivos

Francisco Sánchez, anunció su renuncia como secretario de Culto de la Nación y su regreso a Neuquén. El exdiplomático aseguró que fue una decisión que tomó con «dolor» para poder «priorizar» otras cuestiones y desmintió que su salida esté relacionada con los viajes al exterior.

Sánchez explicó que su decisión fue tomada con «dolor» para priorizar cuestiones personales y familiares. Aclaró que su salida no está relacionada con los viajes al exterior, como se había especulado, y sostuvo: «Son decisiones que se toman con dolor, para priorizar cuestiones».

Sánchez, enfatizó la importancia de estar con la familia y su deseo de regresar a Neuquén. «Fui diputado nacional por cuatro años. Ser secretario de culto supone estar mucho en Buenos Aires y para alguien que valora mucho estar con la familia me hizo tomar esta decisión».

En cuanto a su sucesor, en diálogo con el programa «Todo se sabe» de radio 7 97.7 y canal 7 Neuquén, añadió: «Lo hablé con Diana Mondino y quien me reemplace hará bien su tarea».

Tras la salida de Sánchez, la canciller oficializó a Nahuel Sotelo como nuevo secretario de Culto y lo felicitó a través de sus redes sociales.

«¡Que equipo! Fui privilegiada de haber trabajado con Francisco y ahora seguir de racha sumando a Nahuel. Ambos compartimos que Roca fue el mejor presidente, pero nuestro objetivo será contribuir para que ese podio cambie de dueño. Felicitaciones futuro Secretario de Culto!», publicó la funcionaria desde su cuenta de X.

Sánchez, conocido por sus posturas controvertidas, respondió a las críticas sobre sus viajes, aclarando que no hay fundamento en los rumores de que la Cancillería pagó sus pasajes. «De mi han dicho muchas cosas, esto lo escuché ayer, yo sé que no soy muy querido por mucha gente, pero no tiene absolutamente nada que ver con eso«, aseguró.

Además, afirmó que su estilo frontal y sincero generó incomodidad en algunos sectores, pero subrayó que esa es parte de la responsabilidad pública que asumió. «Van a decir cosas de mi, pero no pasa nada, es parte de la lógica de cuando uno decide aceptar una responsabilidad pública. Sobre todo con la forma con la que encaro las cosas que es frontalmente».

En la misma línea, Sánchez concluyó: «Digo lo que pienso, lo que siento, pero eso genera incomodada en mucha gente. No es mi intención molestar a nadie particular, pero es la responsabilidad de los que tenemos cargos públicos».

Quién es Nahuel Sotelo, el reemplazo de Sánchez como secretario de Culto

Nahuel Sotelo, quien remplazara a Sánchez en la Secretaría de Culto, es un legislador bonaerense de 29 años, conocido por su relación cercana con el presidente Javier Milei.

Sotelo, es uno de los máximos referentes de La Libertad Avanza, líder de la Agrupación «La Julio Argentino», una de las más fuertes dentro del espacio libertario.

Además puertas dentro del gobierno señalan que es parte del círculo más cercano al presidente Milei y resaltan un estrecho vínculo no solo con la Iglesia Católica sino también con otros cultos. Fue uno de los acompañantes a la visita que el Presidente le hizo a Francisco el 11 de febrero cuando se produjo la canonización de Mama Antula, la primera santa argentina.

El joven dirigente libertario, que llegó a la Legislatura de la provincia de Buenos Aires al ser electo en las últimas elecciones por la Tercera Sección Electoral, escribió un libro que se llama «Cartas de los ‘70; el dolor de la otra parte», en el que asegura que en la última dictadura militar se vivió «una guerra».

El legislador bonaerense forma parte de la «pata conservadora» que se integró a LLA a partir de la militancia contra la legalización del aborto. Cuando Milei dijo que Francisco era 2el representante del maligno en la tierra», fue de los referentes que buscó tender puentes con distintos referentes de la Iglesia para lograr un acercamiento entre el líder libertario y el Sumo Pontífice.

Con información de Noticias Argentinas.