Francos y una posible fecha para el Pacto de Mayo: «Podría hacerse el 20 de junio en Rosario»

En una entrevista exclusiva con TN, el ministro del Interior, Guillermo Francos, anunció que la fecha del Pacto de Mayo, inicialmente prevista para el 25 de este mes, podría trasladarse al 20 de junio en Rosario, Santa Fe. Francos también abordó la problemática de los movimientos sociales, la situación sindical y la necesidad del Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI) para atraer inversiones extranjeras cruciales. También minimizó la reciente polémica declaración del empresario Eduardo Eurnekian sobre el presidente Javier Milei.

«En retrospectiva, si digo lo que imaginaba en abril, esperaba estar un poco más avanzado. Tal vez, incluso, con la Ley aprobada. Entonces, ir a la convocatoria para el Pacto, con una estructura legal que permita al país generar una corriente de inversiones por parte de empresas internacionales en la Argentina, y que esto nos coloque en un escalón distinto», expresó Francos.

El ministro admitió ciertos retrasos: «Pero eso no se dio exactamente así. Venimos un poco demorados con la Ley. No con la aprobación, yo diría con la Ley. Tal vez lo que no hicimos y debimos hacer, es tratar en conjunto en ambas cámaras, simultáneamente, y ahí, a lo mejor, nos quedó poco tiempo para discutir en el Senado. También hablé mucho con los gobernadores y con los senadores, pero no sobre el texto de la Ley, sino solamente sobre las ideas generales».

Consultado por las situaciones de ilegalidad que protagonizan algunos movimientos sociales, el ministro destacó que fue muy útil habilitar líneas telefónicas para que se denuncien las amenazas y los aprietes. «Se demostró lo que todos sabíamos, que muchos de esos movimientos sociales estafaban, no solamente al Estado, sino también a quienes más lo necesitaban. El mayor crimen no es robarse unos pesos del Estado que iban a otro destino, el mayor crimen es negociar con la pobreza», enfatizó.

Sobre la situación sindical, Francos declaró: «Yo creo que no todos los dirigentes sindicales son iguales, aunque existe en algunos sectores este patoterismo de presión. La gran prueba que deberían pasar los dirigentes sindicales hoy es convocar un paro general sin paro de transporte. A ver qué pasa, a ver qué opina la gente del paro, a ver si realmente existe la representatividad para armar un paro si le das transporte a la gente. Creo que no tendría ninguna aceptación. No tengo duda. Sería un día normal».

Francos sobre el Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones:

Respecto del controvertido Régimen de Incentivos para las Grandes Inversiones (RIGI), Francos enfatizó la necesidad de este para atraer inversiones extranjeras cruciales: «El presidente de YPF, Horacio Marín, dio una conferencia en Nueva York y dijo que sin RIGI no habrá plantas de licuefacción de gas. Hay una empresa que desde el gobierno anterior venía conversando en su interés de invertir en la Argentina. No invirtió en el gobierno anterior porque no había condiciones. Petronas quiere invertir en gas licuado en la Argentina. Sin RIGI no hay Petronas y no hay plantas de licuefacción de gas, porque son inversiones muy grandes en un país que no generó confianza hasta ahora en el mundo».

Francos concluyó su intervención refiriéndose a la reciente polémica declaración del empresario Eduardo Eurnekian durante el encuentro del Consejo Interamericano de Comercio y Producción (Cicyp), donde instó al presidente a «ponerse las bolas y dirigir al país». Francos aclaró: «Fue una broma. Yo estuve sentado en ese almuerzo al lado de Eduardo, soy muy amigo, pero está en una etapa de su vida en la que le encanta decir cualquier cosa. Le encanta que los periodistas le pregunten y chicanearlos permanentemente. Y, como los periodistas saben eso, le hacen preguntas picantes y él responde picante, pero ¿quién puede pensar que el presidente no tenga las agallas para llevar adelante el gobierno? Eduardo le tiene un afecto enorme a Javier, me lo ha dicho a mí en montones de oportunidades».

El Pacto de Mayo y la Ley Bases: «La oposición no quiere dar un éxito político a Milei»

TN- Del otro lado, ¿a quién se identifica con los obstáculos que hoy impiden que la Ley salga?

Guillermo Francos (GF)- Tenemos diferencias tanto en Diputados como en el Senado en cuanto a algunos aspectos de la Ley, fundamentalmente de una oposición política, del bloque Unión por la Patria, del kirchnerismo. En parte por una concepción ideológica y, en parte, también por una cuestión política. Porque aprobar la ley significa un éxito político para el gobierno del presidente Milei, y si hay algo que el kirchnerismo no quiere es regalarle un éxito político al presidente Milei.

Pero a mí me parece que también es importante analizarlo desde el punto de vista de la gente que mira todo el proceso, ¿por qué el presidente Milei mantiene un apoyo tan grande de la sociedad? Somos una especie de David contra Goliat político. Entonces, quienes se oponen deberían estar pensando cómo los ve la sociedad.

TN- Ahora, ¿es coherente el kirchnerismo? Digo esto porque vamos a los ejemplos concretos, Oscar Parrilli, senador de Unión por la Patria, fue el miembro informante de la Cámara de Diputados en los años noventa que justificaba las privatizaciones.

GF- En la disputa política a veces es medio complejo pedir coherencia. Aquellos que hace poquito creían una cosa, hoy dicen otra. Eso es la política que la gente no quiere, porque eso es no pensar en qué es lo que la gente está esperando de la dirigencia.

TN- ¿El éxito de Milei es lograr visibilizar estas incoherencias y lograr en ellas un espacio de sustentabilidad de su gobierno aún en un momento de crisis?

GF- Sí, no sé si el éxito se basa en eso. El éxito se basa fundamentalmente en solucionar el problema de los argentinos. ¿Sobre qué basó Milei su campaña? Sobre la lucha contra la inflación, y planteó la dolarización como un freno a futuros procesos similares en el futuro. Y está cumpliendo con eso.

TN- Ministro, Parrilli dice que los 33 votos de Unión por la Patria van a votar en contra de la Ley. ¿Usted cree lo mismo? ¿Qué va a pasar con el bloque? ¿Van a votar en conjunto o van a votar por separado?

GF- Por ahí no tienen los 33.

TN- Ministro, un obstáculo que tiene hoy la Ley Bases está en la UCR en el Senado. ¿Qué pasa con eso?

GF- No es un obstáculo. Yo creo que la UCR está trabajando para que dentro de la ley estén contemplados algunos reclamos que ellos tienen. Yo de ninguna manera creo que la UCR esté obstaculizando la sanción de la ley. Si vos me decís si podía haberse acelerado el tratamiento… Quizá no querían hacer el juego político de permitirle al presidente llegar al 25 de mayo con la ley.

Kicillof, Ziliotto e Insfrán: «Ninguno de ellos va a estar siempre al frente de sus provincias»

TN- Hablemos brevemente, pero con contundencia, de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), de Sergio Ziliotto (La Pampa) y de Gildo Insfrán (Formosa). ¿Qué pasa con estos gobernadores y con el presidente hoy?

GF- Bueno, yo creo que son gobernadores, no sé si todos ellos, pero algunos de los más notables que están en contra de la visión que el presidente tiene de país. Tal vez porque tienen una carga ideológica de centro izquierda, de mano izquierda, más peronista tradicional. Pero, bueno, yo creo que son temas que van a ir evolucionando. Ninguno de ellos va a estar siempre al frente de sus provincias, y seguramente este germen que se está generando de un país en libertad va a ir dando otros líderes que expresen esa misma idea.

TN- ¿Son un palo en la rueda para el Gobierno?

GF- No, no creo que sean un palo en la rueda, creo que son gobernadores que piensan distinto y que, en definitiva, cada gobernador tiene que responder a su electorado en cada elección. Pero no, a mí no me preocupa eso, ese es el juego de la democracia, que alguien se oponga, punto. Uno no puede pedir que todos piensen como uno. Nosotros vemos que estamos haciendo lo mejor para la Argentina, hay otros que no creen eso. La gente finalmente verá los resultados juzgará y en las próximas elecciones. Ojalá en las próximas nosotros podamos incrementar, como yo creo que lo vamos a hacer, fuertemente nuestra representación parlamentaria, porque el país necesita muchas reformas más.

TN- Uno tiene la sensación de que usted es una especie de costurera que va atrás del Presidente reparando un montón de cosas. ¿Esa metáfora lo representa?

GF- Bueno, ahora pedí que me compren una máquina de coser. (Risas) Claramente, nosotros tenemos un presidente que se expresa con mucha convicción y con mucha vehemencia, y a veces lo interpretan más allá de lo que él quiere explicar. Entonces tiene discusiones con personas concretas sobre determinados puntos y algunos se sienten ofendidos, otros que lo conocen saben que quiso decir lo que quiso decir sin ofender, otros creen que los quiere ofender. Uno tiene que navegar en esas aguas y trata de hacerlo de la mejor manera posible, y sabiendo que la democracia es un sistema de convivencia política en el que hay que entender a los distintos actores.

