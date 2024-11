Gendarmería ante mapuches en Vaca Muerta: la explicación oficial de Provincia por el comando antibloqueos

Desde la Confederación Mapuche de Neuquén denunciaron que personal de Gendarmería «irrumpieron en territorio comunitario del Lof Campo Maripe». Sostuvieron que Patricia Bullrich «está ensayando» la actuación de las fuerzas federales en Vaca Muerta, en referencia al comando antiibloqueos. El ministro de Seguridad de Neuquén, Matías Nicolini, descartó que lo de ayer haya sido una intervención.

«La empresa prestataria del servicio en la zona presentó una acción judicial en sede civil, no penal. Una acción de amparo y desde la Justicia federal se le hizo lugar. Se dispuso una medida cautelar que fue notificada y la presencia de las fuerzas federales en el lugar fue tendiente a la notificación dispuesta por la magistrada», indicó Matías Nicolini.

Señaló en diálogo con «Vos al aire» que lo de ayer «no fue una intervención de fuerzas de seguridad, sino fue una acción en el marco de la Justicia civil entre privados, una empresa y la comunidad».

Lorena Bravo Maripe de la zonal Xawvnko de la Confederación Mapuche de Neuquén sostuvo en RÍO NEGRO RADIO que ingresó al territorio de la comunidad «Gendarmería, YPF y una contratista que pretender hacer un trabajo sin permiso». Dijo que «no hubo una situación de violencia más allá de la intimidación». Señaló que las fuerzas de seguridad se retiraron luego de la notificación pero advirtió que «están en alerta».

Es importante aclarar que Gendarmería es una fuerza que depende de Nación. Según la resolución de Presidencia, el comando antibloqueos está integrado por varios miembros, y se incluye las policías provinciales. En la presentación del Escuadrón Contradisturbios del Destacamento Móvil 4 de Escuadrón Contradisturbios del Destacamento Móvil 4 de Gendarmería Nacional Argentina, la ministra Patricia Bullrich, aclaró respecto de una posible intervención frente a bloqueos en rutas provinciales, que la responsabilidad ahí es de la Provincia, pero que hay convenios de colaboración por los cuales se podrá dar apoyo.

El ministro de Neuquén sobre la desaparición de Luciana Muñoz

Ayer la tarde hubo una marcha en Neuquén al cumplirse cuatro meses de la desaparición de Luciana Muñoz, la joven de Neuquén. «Se está avanzando. Hay líneas investigativas nuevas que surgieron que se están trabajando. No solo en Neuquén sino en provincias vecinas«, indicó y dijo que no se pueden exponer de manera pública para no entorpecer la investigación.

«Cualquier dato que surge se sigue a través de WhatsApp, telefonía ,redes sociales», añadió.

Marcó que se mantienen en contacto con la abogada de la madre. «Desde las áreas investigativas se nos solicitó un importante aumento de la recompensa que se sostenía iba a colaborar. Se multiplicó por diez el monto. Desde nuestro lugar se cumplió con lo solicitado», apuntó el funcionario.

Y agregó: «Hay líneas que se descartan con resultados negativos, pero otras siguen abiertas».

Matías Nicolini sobre la desaparición de Luciana Muñoz en Neuquén

El titular de Seguridad se refirió a lo sucedido en la comisaria Quinta de Centenario, donde hubo el lunes un motín de los 13 presos que están alojados. Tomaron de rehén a uno de los penitenciarios. Uno de sus reclamos fue solicitar más espacio y incrementar los mobiliarios. Nicolini marcó que hay una situación de emergencia carcelaria en la provincia.

Sobre la unidad policial de Centenario dijo que ayer salió la publicación del llamado a licitación de la nueva comisaria 52 de la localidad con un sector de alcaldía previsto «para la contención de personas privadas de la libertad». En simultáneo se reinicio la construcción en la unidad 11 de la localidad «de un módulo de máxima seguridad con capacidad para 26 internos». Además señaló que se está en proceso licitatorio de otro modulo similar también en la U11, en U32 de Zapala y en la U22 de Cutral Co.

Señaló que en un plazo de un año y medio se aumentará la capacidad penitenciaria en más de 100 plazas. «También se trabajan para mejorar sus condiciones de habitabilidad», sumó.

Narcomenudeo en Neuquén: enviarán el proyecto la otra semana

EL ministro habló sobre los datos de secuestros de drogas que se informó desde el Gobierno provincial. Detalló que en 583 allanamientos se decomisaron 53,2 kilogramos de cocaína y 64 kilogramos de cannabis. ambién más de 490 armas de fuegos y municiones.

Sumó que producto de estos procedimientos se aprehendieron 706 personas «que fueron puestas a disposición de la Justicia y se encuentran en situaciones procesales diferentes».

«El dinero y los elementos se sacan de circulación lo que significa un avance en al reducción del impacto de las drogas en los sectores más vulnerables», apuntó el ministro.

Adelantó que la semana que viene se presentará un proyecto de ley en la Legislatura que es una iniciativa que busca «desfederalizar la persecución del narcomenudeo» y el objetivo es que «la Justicia provincial pueda hacerse cargo de este tipo de causa desde febrero».

