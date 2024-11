Así está la comisaría del motín en Centenario: una de las peores y con una orden judicial de repararla

La comisaría Quinta de Centenario tiene una alcaidía con capacidad para 8 personas, pero a lo largo del año allí viven hacinadas entre 11 y 16. Cuando el Comité Contra la Tortura hizo un relevamiento, en julio, determinó que tiene tres celdas: la primera de 2 x 3 metros y la habitan cinco personas, una de las cuales debe dormir en el piso. La segunda de 4 x 3 metros y la habitan seis personas, dos de las cuales tienen que dormir en el suelo; y la tercera de 4 x 4 metros y la ocupan cuatro personas, una de ellas obligada a dormir en el piso. Las condiciones son tan graves que en septiembre, un juez le ordenó a la provincia de Neuquén que realice obras de ampliación y le otorgó un plazo de 6 meses.

Ese es el contexto en el cual se produjo el reclamo de 13 internos el lunes a la noche, sobre el cual el gobierno de la provincia hasta ahora mantiene silencio. El único vocero ante la consulta de los medios es la policía, que manejó la información sin darle estridencia. No magnificó la toma de un rehén, porque quien incumple es el Estado: hay 8 condenados que deberían estar en una Unidad de Detención, y no en una comisaría. El penitenciario fue liberado sin sufrir lesiones.

«La circunstancia de condenados alojados en comisarías está prohibida por la Constitución provincial», remarcó la defensora de Ejecución Penal, Luciana Petraglia. Dijo que el reclamo de las personas privadas de su libertad «fue una manera de darle visibilidad a la problemática que hay en la provincia por la falta de planificación que venimos denunciando desde la defensa pública».

Imagen: Comité Contra la Tortura.

«La discusión no puede ser dónde ponemos la sobrepoblación, si en las cárceles o en las comisarías. La discusión tendría que ser cómo hacemos como Estado para cumplir con las convenciones internacionales en materia de Derechos Humanos personas privadas de su libertad, y qué acciones legislativas, judiciales y del Ejecutivo se pueden tomar para garantizar esos extremos».

Diario RÍO NEGRO preguntó a voceros del ministro de Seguridad, Matías Nicolini, si tienen información para aportar sobre las obras en la comisaría Quinta. Recibieron el mensaje pero no dieron respuesta.

Una de las peores comisarías

La alcaidía de la Quinta está en el podio de las peores de la provincia.

Los acrílicos en las ventanas no existen. (Imagen: Comité contra la Tortura)

De acuerdo con el relevamiento del Comité Contra la Tortura, las celdas cuentan cada una con una pequeña ventana sin acrílicos por lo cual son tapados para que no ingrese frío.

En las celdas 1 y 2 hay un baño deteriorado, con pérdidas permanentes de agua y olor nauseabundo. Cuentan con agua caliente que solo alcanza para que se higienicen tres personas de las 15 que habitan el lugar al momento de la inspección.

No hay cocina, solo dos anafes de dos hornallas cada uno en el sector de la celda 1 y 2, los cuales están al lado de tachos de basura sin bolsas, ya que no se las proveen. No cuentan con comedor.