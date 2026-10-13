Gira de Javier Milei en Estados Unidos: cuándo viajará y toda la agenda completa de su quinta visita al país en 2026

El presidente Javier Milei partirá este martes 13 de octubre hacia Estados Unidos. Será la quinta vez en lo que va del año que vaya al país donde gobierna Donald Trump. El destino principal es la ciudad de Washington D. C., donde llevará a cabo su agenda.

Hoy tiene lugar la reunión de la mesa política y la conferencia del vocero Adrián Ravier será a las 16.

Agenda de Javier Milei en Estados Unidos: todas los actividades y horarios

Según difundieron desde Casa Rosada, está es la agenda completa del presidente en Estados Unidos (hora argentina):

MARTES 13

23:00 hs | El presidente Javier Milei viaja hacia Washington D. C., Estados Unidos.

MIÉRCOLES 14

09:30 hs | Arribo del Presidente y su comitiva a Washington D. C.

18:15 hs | El presidente Javier Milei se reúne con el empresario e inversor argentino Andy Kleinman.

18:45 hs | El mandatario mantiene un encuentro con Harold Hamm, fundador y presidente emérito de Continental Resources.

20:00 hs | El Presidente participa en la Gala Oficial del Mes de la Herencia Hispana.

El presidente Javier Milei recibe el “Reconocimiento al Liderazgo y al Impacto Global en el marco de la Herencia Hispana”.

Palabras del presidente Javier Milei.

JUEVES 15

11:20 hs | Discurso del presidente Javier Milei en la Cámara de Comercio de los Estados Unidos: “El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo”.

El Presidente recibe el premio “Global Champion of Free Enterprise”, en reconocimiento a su defensa de los principios de la libre empresa y la libertad económica.

17:00 hs | El mandatario participa en el evento de la Presidencia Argentina de la IHRA: “Expanding the Frontiers of Remembrance: Hemispheric Dialogue on the Holocaust and Countering Antisemitism – Advancing a Hemispheric Perspective under Argentina’s IHRA Presidency”, en la Embajada Argentina en Washington D. C.

21:00 hs| El Presidente parte en un vuelo especial hacia la República Argentina.

VIERNES 16

08:30 hs | Arribo del Presidente a la República Argentina

La agenda nacional del Gobierno esta semana

Mientras Javier Milei permanece en Estados Unidos, el Gobierno Nacional continuará con su agenda de actividades. Según indicó Noticias Argentinas, del martes 13 al viernes 17, el ministro de Economía, Luis Caputo, participa de las Reuniones Anuales del Fondo Monetario Internacional (FMI) y del Grupo Banco Mundial (GBM), en Bangkok, Tailandia.

En tanto, desde las 13 de este martes, los miembros del Gabinete se reunieron en una Mesa Política y a las 16 el vocero presidencial, Adrián Ravier, dará su habitual conferencia de prensa.