Viaje a Estados Unidos, operativo papal y cumbre con el FMI: la agenda del Gobierno mientras Javier Milei viaja a Washington

El presidente Javier Milei y su equipo de ministros retoman la actividad oficial este martes con un cronograma de altísima intensidad institucional. La semana hábil estará marcada por la nueva gira del jefe de Estado a Washington D. C., donde buscará seducir a la élite empresarial norteamericana, mientras su Gabinete despliega un esquema paralelo enfocado en la economía internacional, la desregulación y la seguridad nacional.

Antes de subir al avión, el mandatario ordenará la situación dentro de la Casa Rosada. A las 13:00 de este martes, Milei encabezará la tradicional Mesa Política, en la antesala de la conferencia de prensa que brindará a las 16:00 el vocero presidencial, Adrián Ravier.

A las 23:00, el Presidente emprenderá su vuelo hacia los Estados Unidos. Desembarcará en un escenario que combina expectativas de inversiones energéticas con el explícito desaire diplomático de las embajadas de Brasil y México, que vaciarán su principal exposición.

La hoja de ruta presidencial en Estados Unidos

Según la agenda que difundió Presidencia de la Nación, el itinerario de Javier Milei en Estados Unidos se ve así:

Miércoles 14: tras su arribo a las 09:30, el Presidente inaugurará su agenda a las 18:15 con el inversor tecnológico Andy Kleinman. A las 18:45 mantendrá una cumbre clave con Harold Hamm , fundador de la petrolera Continental Resources. La jornada cerrará a las 20:00 en la Gala de la Herencia Hispana, donde recibirá el premio al “Liderazgo y al Impacto Global” y se reunirá en privado con Eduardo Bolsonaro .



tras su arribo a las 09:30, el Presidente inaugurará su agenda a las 18:15 con el inversor tecnológico Andy Kleinman. A las 18:45 mantendrá una cumbre clave con , fundador de la petrolera Continental Resources. La jornada cerrará a las 20:00 en la Gala de la Herencia Hispana, donde recibirá el premio al “Liderazgo y al Impacto Global” y se reunirá en privado con . Jueves 15: a las 11:20 expondrá en la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el título «El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo», con apertura a cargo del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. A las 17:00 participará del evento de la IHRA sobre la memoria del Holocausto en la Embajada Argentina. A las 21:00 abordará su vuelo especial de regreso.



a las 11:20 expondrá en la Cámara de Comercio de Estados Unidos bajo el título «El caso argentino: el desafío del crecimiento económico tras décadas de populismo», con apertura a cargo del secretario de Energía estadounidense, Chris Wright. A las 17:00 participará del evento de la IHRA sobre la memoria del Holocausto en la Embajada Argentina. A las 21:00 abordará su vuelo especial de regreso. Viernes 16: Aterrizaje previsto a las 08:30 en Buenos Aires.

La agenda paralela del Gabinete: del FMI al Papa León XIV

Mientras el Presidente busca dólares y galardones en Norteamérica, el resto del elenco oficial activará frentes de gestión territoriales, sanitarios y financieros.

El foco de tensión global estará puesto en Tailandia, donde Luis Caputo negociará con los popes de las finanzas mundiales, mientras que en el plano interno comenzará el despliegue de seguridad por la llegada del Sumo Pontífice.

Funcionario Días Actividad y Ubicación Luis Caputo (Economía) Del 13 al 17 Participa de las Reuniones Anuales del FMI y del Grupo Banco Mundial en Bangkok, Tailandia. Alejandra Monteoliva (Seguridad) Mar 13 / Mié 14 / Vie 16 Participa de la RANDOT (OEA); se reúne con Guillermo Montenegro en Mar del Plata; supervisa el operativo de seguridad en CABA y PBA por la visita del papa León XIV. Federico Sturzenegger (Desregulación) Mié 14 / Vie 16 Orador principal del Día Nacional de la Competencia (Cancillería); diserta en la Cumbre Federal Logística (CABA). Juan B. Mahiques (Justicia) Mié 14 / Jue 15 Firma convenios de Sistema de Mediación en Córdoba y sobre Trata de Personas en La Pampa. Mario Lugones (Salud) Mié 14 / Jue 15 Participa del 52.º Congreso Argentino de Cardiología (La Rural); diserta en el Congreso Iberoamericano de Salud FICS.

Con este intenso despliegue simultáneo en Norteamérica, Asia y el plano local, la Casa Rosada busca blindar su programa económico ante los ojos de los inversores globales mientras intenta no ceder terreno en el tablero diplomático regional.

Los resultados de la incursión de Milei en Washington y el saldo de las negociaciones de Caputo en Tailandia serán determinantes para definir el margen de maniobra del oficialismo de cara al exigente cierre del año.