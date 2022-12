Gutiérrez reveló que definirá este mes la fecha de las elecciones para Neuquén

«Marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre». El gobernador Omar Gutiérrez jugó al misterio hoy sobre la fecha en que se realizarán las elecciones provinciales el año que viene en Neuuén, pero reveló que considera «deseable» que para este mes esté definida. Durante un acto realizado esta mañana, el mandatario afirmó que lo está dialogando con los demás partidos y que les sugirió que «aceleren sus procesos» para que la convocatoria no los tome por sorpresa.

«Tenemos que escuchar las distintas voces y a las personas que representan a los proyectos políticos para visualizar cuál es la mejor fecha para el proceso electoral. Eso es lo que estoy haciendo hace tiempo, he escuchado prácticamente a todos, con lo cual es la recta final para tomar la decisión», explicó.

Gutiérrez destacó que «solamente el MPN» tiene decididos sus candidatos y que, para el resto, «se está acabando el tiempo». «Les hecho saber que tendrán que acelerar sus procesos porque no me gustaría que la convocatoria los tome por sorprendidos. He hablado claramente que estamos en diciembre y que es un tema que en el mes habremos de definir», aclaró.

Evaluó sobre la oposición que «en algunos casos están viendo cuál es el coche con el cual van a correr y, en otros casos, están viendo cuáles son los conductores». «El MPN, lejos de improvisar, de ofrecer un salto al vacío o de ofrecer espejitos de colores, ha definido con anticipación», sostuvo.

El tiempo entre el decreto de convocatoria a elecciones y el día de los comicios debe ser, como mínimo, de unos 90 días corridos, pero la provincia podría tener tiempo de hacer el llamado hasta 150 días antes de que venzan los mandatos. En los últimos días se mencionó como probable el domingo 16 de abril pero, frente a la consulta, Gutiérrez aseguró que la fecha «no está definida».

El MPN ganador y la campaña anticipada

El gobernador dialogó hoy con RÍO NEGRO y otros medios de prensa tras el lanzamiento de la temporada turística de verano en el Paseo de la Costa de Neuquén.

Allí aseguró que «el MPN está muy bien» y que «los candidatos están haciendo un trabajo encomiable para detectar cuáles son las necesidades». Descartó que estén incumpliendo las normas electorales al hacer campaña de forma anticipada, como denunciaron la semana pasada, sino que consideró que «los candidatos están recorriendo y resolviendo problemas».

«Conectan directamente con el gobierno las respuestas a las dificultades», planteó el mandatario, quien retrucó que hubo «muchos otros espacios sin candidatos o con partidos en formación que salieron mucho tiempo antes a hacer lo mismo. No me parece bien que ahora salgan los que incumplieron la ley primero que nadie», justificó.

Afirmó que «hoy el MPN es ganador» y que es el único que «tiene a todos sus candidatos en la línea de largada y tiene claro cuáles son sus valores, no hay proyecto personal». «Yo voy a votar al MPN y a nuestros candidatos», ratificó.