Todos contra el MPN: Esteves dijo que no se uniría con el kirchnerismo, habló de Cervi y elogió a Milei

La diputada Leticia Esteves, de Juntos por el Cambio, contó en «Vos A Diario» que buscarán pulir las diferencias para avalar la candidatura de Rolando Figueroa a gobernador de Neuquén. «Tenemos que llegar a un acuerdo del tipo de gobierno que queremos. Un gobierno transparente para evitar lo que está sucediendo con las estafas con planes sociales, un gobierno eficiente, y por sobre todas las cosas acuerdos legislativos», explicó y aclaró que en caso de acompañarlo, será desde una lista de diputados.

Reconoció que la grieta les «garpa» a todos, pero que «no le resuelve los problemas a nadie». Y sostuvo que, al menos esta vez, hay que cambiar la receta: «Nos tenemos que animar a hacer algo distinto. Si uno no gobierna, si no gestiona las políticas públicas que se aplican en la provincia, si no gestiona los recursos, en definitiva mucho no puede cambiar la realidad».

¿Qué pasa con Cervi?

Respecto a la posición de Pablo Cervi, que ya anunció su candidatura a gobernador por la UCR, Esteves fue contundente: «Cervi pertenece al radicalismo y el radicalismo verá cuál es la decisión que toma. Acá no hay que hablar del individualismo, sino de lo que los partidos decidan».

¿Se divide Juntos por el Cambio? «Se podría dividir, pero no hay que dramatizarlo. Somos una alianza conformada por muchos partidos que no siempre pensamos de la misma manera», remarcó la diputada. Aunque insistió en que en las nacionales irán «todos juntos, probablemente», pese a los dichos de Cervi en contra de Macri.

«Admiro la pasión de Milei»

En cuanto a la candidatura de Carlos Eguía para gobernador por el partido Libertario, Esteves sostuvo que no ve en él a una «persona liberal como lo es Javier Milei». Sostuvo que el libertario tiene una mirada económica en común con Juntos por el Cambio y que admira su «pasión» por la política.

«Carlos Eguía el año pasado decidió estar por fuera y no es raro que decida hacerlo, pensando más del lado individual y no en lo colectivo», cuestionó al candidato.

Escuchá a la diputada provincial de Juntos por el Cambio, Leticia Esteves, en «Vos a Diario, por RÍO NEGRO RADIO.

Sintonizá RÍO NEGRO RADIO. Escuchanos por FM 90.9 desde Neuquén, por FM 105.7 desde Roca, por rionegro.com.ar/radio o por nuestra App.