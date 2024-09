Habló el denunciado de la secretaría de Ortiz Luna: «Ser varón y funcionario público te pone en desventaja»

«Ser varón y Funcionario Público muchas veces te pone en una situación de desventaja ante este tipo de ataques mal intencionados y faltos de verdad», dijo el director provincial de Emergencias y Gestión de Riesgos de Neuquén, Carlos Alberto Della Cha, denunciado por ejercer violencia laboral y sexual contra dos empleadas.

Diario RIO NEGRO publicó que el Poder Judicial le impuso una orden de restricción de acercamiento por 90 días, para hacer cesar los actos intimidatorios.

El funcionario, enfermero y abogado, se encuentra de licencia ordinaria (la que cualquier trabajador se podría tomar por vacaciones). Depende de la secretaría de Luciana Ortiz Luna, que hasta el momento no se reunió con las denunciantes.

Es un hombre de su máxima confianza: de hecho en 2023 fue quien señaló a dos compañeros del SIEN que habrían participado en vuelos sanitarios sin tener el permiso, tras la conflictiva salida del servicio de Ortiz Luna.

Las empleadas se encuentran con licencia psicológica, a la espera de ser reubicadas en otra función.

«No traicionaría jamás la confianza»

Ayer el funcionario hizo un posteo en su cuenta personal de Facebook. Agradeció a todas las personas que se solidarizaron con él.

«Soy una persona de bien, que durante 33 años de trabajo jamás tuve una acusación de este tipo», afirmó. Sostuvo que el mismo día que se enteró hizo un «descargo laboral, puse mi renuncia a disposición y solicité mi licencia para que puedan investigar con total libertad».

Señaló que realizó una denuncia en fiscalía y se presentó en al justicia laboral. Agregó que está «totalmente convencido que en muy poquito tiempo voy a poder «demostrar» con pruebas esta gran mentira».

«Siempre desde cada lugar adonde estuve luché mucho para que haya un cambio, para terminar con las injusticias, para que los delincuentes salgan a la luz, por el respeto a cada trabajador. Nunca, en todos los años que tengo en la función pública toqué un solo peso que no es mío, jamás cobré un trabajo extraordinario que no haya realizado y yo mismo me presenté a denunciar en la justicia cuando vi situaciones que no correspondían, con pruebas y testigos y no escudado atrás de un perfil falso (que ya se además a quien pertenece)», remarcó.

Manifestó que «jamás utilizaría un cargo con el que se me honró para realizar una cosa de este tipo, soy respetuoso de todas las personas, de nuestro Señor Gobernador, de la Secretaria de Emergencias y Gestión de Riesgos y no traicionaría jamás la confianza que han depositado en mí».

Justamente en su cuenta hay fotos con el mandatario.

Archivado

Según la consulta que realizó Diario RIO NEGRO, Della Cha realizó una denuncia por calumias e injurias que la fiscalía archivó, ya que el ministerio público no es el lugar para iniciar este trámite.

Lo que está abierto es el expediente en la justicia laboral por violencia de género en el contexto de la ley 2786. Allí fue el único ámbito en el que se dispusieron medidas de protección.

También se generó un sumario administrativo, del cual se desconoce cuáles fueron las acciones tomadas hasta ahora, al igual que en la Oficina de Intervención de Violencia Laboral.