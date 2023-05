Dos enfermeros fueron denunciados por ejercer sin título en el SIEN de Neuquén

Enfermeros del SIEN de Neuquén denunciaron que dos compañeros ejercieron sin título. Los denunciantes informaron que se trataría de un radioperador y un chofer, que habrían participado en vuelos sanitarios sin tener el permiso. Por su parte, la directora del SIEN aseguró que las acusaciones son falsas y que ambos tienen certificados que avalan el ejercicio.

Trabajadores del SIEN se reunieron para denunciar la participación de dos personas en vuelos sanitarios que no tendrían la certificación para hacerlo. «En la disposición provincial hay una guía de procedimiento para el traslado aerosanitario de los pacientes graves que dice: se llamará al enfermero y médico de guardia autoevacuador», indicó a AmCumbre Carlos Della Cha, uno de los denunciantes.

«La ley no dice voy a llamar al secretario para hacer el vuelo, solamente al médico y enfermero, es clara la ley, no hay que buscar nada más», expresó Della Cha. «Uno de ellos está nombrado por la provincia como radioperador mientras que el otro como chofer», indicó, y señaló que uno de los acusados es la pareja de la directora del SIEN.

Según comentó, se aportaron los datos necesarios, pero se dará más información cuando la justicia haga lo suyo y «se abra el correspondiente sumario administrativo que se deba abrir», manifestó.

«Alguien que no está capacitado para una tarea o no tiene el título habilitante para determinada tarea, no la puede realizar y se está realizando, cobrando las guardias y cobrando los vuelos», expuso Della Cha.

La dirección del SIEN negó el ejercicio sin título de los enfermeros

La directora del SIEN, Luciana Obregón, habló acerca del tema en La Red y aseguró que desconoce que haya una denuncia en fiscalía, sin embargo, reconoció que hay una denuncia administrativa en el ministerio de Salud.

«Quiero decir que es totalmente falsa esta denuncia«, aseguró. «Nosotros hacemos los vuelos con tres asistentes: un médico, un enfermero, y un tercero que puede ser otro enfermero, otro médico o un técnico aéreo o evacuador, que está certificado y avalado por la autoridad competente», explicó Obregón.

La directora del sistema de emergencias de Neuquén detalló que para hacer un traslado sanitario se necesita un certificado del Instituto Nacional de Medicina Aeroespacial. «Se hace un curso en el que te certifican como aéreo evacuador y te da la posibilidad de hacer aéreo evacuaciones y traslados sanitarios», mencionó y aseguró que los dos acusados son aereo evacuadores.

La directora del SIEN comentó que antes de que asuma como directora no existía la certificación para los vuelos: «se llevaba a cualquier persona que no estaba certificada, yo regularicé esta situación», afirmó. «Solicité que se incorpore una tercera guardia pasiva porque los pacientes eran críticos», puntualizó.

«Para evitar discrecionalidades, puse los requerimientos de tener que estar certificado y en lo posible que tenga una autoridad extra», detalló Obregón. Indicó que los acusados están formados en rescate «no solo hacemos la evacuación de pacientes sino también operativos de búsqueda y rescate entonces a veces es más útil llevar este técnico en conjunto con otro equipo operativo que va en carácter de rescatista«, explicó.

En este sentido, la directora del SIEN opinó que la denuncia «es una cuestión de tinte político». «Quienes hacen la denuncia responden a un lineamiento y a una conducción previa a la mía que fue retirada por irregularidades, entonces acá hay un castigo ejemplificador», expresó.

Por último, Obregón garantizó que su gestión es transparente y que va a tomar las medidas legales pertinentes. «Voy a hacer lo que corresponde ante una difamación de tal magnitud», manifestó. «No voy a permitir que ensucien la institución y que generen la falta de confianza en la población», finalizó.