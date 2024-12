Hay dos signos de recuperación del consumo de combustible en la Provincia de Neuquén

El consumo de combustible es una de las variables que se usa para testear la marcha de la actividad económica.

Según informó la secretaría de Energía de la Nación, existen dos signos de recuperación del consumo en la provincia de Neuquén aunque todavía, en comparación con la cantidad de naftas y gasoil que se vendían el año pasado, hay un desfase negativo.

Los signos de recuperación que se observan es que en octubre y noviembre, Neuquén figura en el ranking de las 24 provincias con una leve recuperación en comparación con el mes anterior, no con el año anterior.

En efecto, el primer síntoma que puede significar una recuperación en el consumo de combustible es que en noviembre creció un 4,3% en relación con el mes de octubre. Es el segundo mes que registra ese comportamiento, ya que en octubre con respecto a septiembre de este mismo año, subió un 7,4%, aunque, se reitera en comparación con el año anterior todavía hay una baja.

Según fuentes de la entidad que agrupa a los expendedores, se observa un leve aumento y suponen que diciembre será un mes donde se podrá confirmar la reversión de la caída, sin dejar de observar el impacto que produjo el cobro de la tasa vial en todas las ciudades de la provincia, con excepciones de las de menos población.

En noviembre, todas las provincias registraron caídas interanuales, es decir en comparación en noviembre del año pasado. En este listado, Neuquén figuró entre las 12 que registraron una caída más leve que el promedio nacional: un -9,6% por debajo del -10,5% del país.

Como dato hay que consignar que la caída más leve se dio en Tierra del Fuego con un -3,9% y la más contundente en Formosa con el -31,9 %.

Al observar la comparación mensual, los resultados indican que en 12 provincias hubo alzas y en el resto, bajas. Neuquén estuvo entre las tres primeras provincias, junto a Tierra del Fuego y San Luis, que registraron alzas, del 4,2%. En cambio, Tucumán, Chaco y Catamarca tuvieron caídas que casi llegan al 10 %.

Las otras variables de la economía neuquina

Durante los primeros nueve meses de 2024 las ventas en los supermercados neuquinos, en términos reales, cayeron un 3,2% respecto al mismo período de 2023 (a nivel nacional caída del 11,6%), según consignó el observatorio económico de la cámara de comercio Acipan.

Las variaciones por rubro, en los supermercados provinciales, no son homogéneas: crecimiento en Limpieza y perfumería (+7,4%), y caídas fuertes en Indumentaria (-26,4%) y Electrónicos (-28,8%) y levemente en Alimentos y Bebidas (-0,1%).

En los primeros diez meses del año la producción de petróleo creció un 16,2% y la de gas un 6,2%, respecto al mismo período de 2023.

El patentamiento de automóviles a nivel provincial, en el período enero-noviembre del corriente año, registró una mejora del 10,4% respecto del mismo período del 2023 (a nivel nacional cayó 8,9%).

La recaudación provincial, en los primeros once meses del año se incrementó un 7,4% respecto al mismo período de 2023, en términos reales. A nivel nacional la recaudación, en términos reales, continúa registrando variaciones negativas.

El empleo privado asalariado formal en septiembre de 2024 (último dato disponible) aumentó 3% interanual, mientras que a nivel nacional cayó 2,4%.

Junto con Salta y Tucumán son las únicas provincias que mejoran. Neuquén es la de mejor performance entre las 24 provincias.

Las fracturas hidráulicas lograron un crecimiento del 20% durante los primeros 11 meses del año, en relación con el mismo período de 2023.

La cantidad de pasajeros aerocomerciales que embarcaron y desembarcaron en el Aeropuerto de Neuquén cayó, en el período enero-noviembre de 2024, un 3,2% en relación con el mismo período de 2023. A nivel nacional, en el mismo lapso, se registró una contracción del 9,2%.