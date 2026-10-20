Escándalo en Diputados: un libertario y un peronista se cruzaron por el presupuesto en Educación

La comisión de Presupuesto en la que se debatió el capítulo Educación tuvo varios momentos de tensión.

La comisión de Presupuesto de la Cámara de Diputados, en la que se debatió el capítulo de Educación para 2027, vivió momentos de fuerte tensión cuando un cruce entre legisladores estuvo a punto de derivar en agresiones físicas.

Aunque en la previa se preveía un ambiente convulsionado ante la intervención del subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Álvarez, la discusión escaló a partir del recorrido expuesto por el secretario de Educación de la Nación, Carlos Torrendell. El funcionario nacional criticó los períodos anteriores de la política educativa y sostuvo que en el sector privado los rectores habrían sido despedidos.

Jornada de tensión en Diputados: así fue el cruce entre Castagneto y Leone

Diputados. El "pelado" (nadie sabe el nombre del diputado libertario) y Castagneto CASI se van a las manos. https://t.co/oYa1eNXAeU October 20, 2026

El primer cruce de la jornada lo protagonizó el diputado del PRO Alejandro Finocchiaro, quien hizo referencia a dichos del diputado Esteban Paulón sin nombrarlo de manera directa. Paulón había publicado previamente en sus redes sociales un video en el que Finocchiaro señalaba que mantenía el compromiso del Ejecutivo de cumplir el fallo de la Corte Suprema. Al respecto, el legislador del PRO afirmó que su colega lo había tratado de mentiroso y lanzó: “Eso, en el barrio, se merece un chirlo”.

La situación se tornó más compleja tras dos interrupciones de Álvarez a Paulón. Ante el desorden en la sala, Germán Martínez pidió respeto, mientras que Luana Volnovich reaccionó a los gritos calificando el accionar de «irrespetuoso».

El momento de mayor tensión ocurrió entre el diputado de Unión por la Patria, Carlos Castagneto, y su par de La Libertad Avanza (LLA), Andrés Leone. Castagneto acusó a Leone de haberlo insultado gravemente. Según relataron desde el entorno del legislador peronista, Leone le habría dicho «hijo de puta», lo que motivó a Castagneto a buscarlo e invitarlo a salir del recinto para resolver la disputa a los golpes.

Otros legisladores intervinieron para separarlos y evitar que la pelea pasara a mayores. Tras el episodio, ambos diputados se retiraron de la comisión de forma paulatina, en medio de comentarios y bromas vertidas por sus compañeros de bancada hacia Castagneto en alusión a su etapa como arquero de fútbol profesional.