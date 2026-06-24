Interna oficialista y ruido opositor: el PRO avanza contra Adorni y crece el malestar por Bullrich

Después de haberse ausentado en la sesión donde la oposición pretendía avanzar contra Manuel Adorni, el PRO pasó repentinamente a la ofensiva y presentó un proyecto de moción de censura contra el jefe de Gabinete. La iniciativa se votará en la sesión prevista para este jueves en el Senado y es el gesto más contundente hasta ahora por parte del partido fundado por Mauricio Macri.

El PRO se distancia de Milei y presenta una moción de censura contra Adorni

El proyecto, al que accedió este medio, fue encabezado por el jefe del bloque, el misionero Martín Goerling. Propone citar a Adorni a una interpelación el 2 de julio y establece que, si no concurre, el Senado «pasará de inmediato» a considerar la moción de censura, que de resultar aprobada (se necesitan 37 votos) provocaría su remoción del cargo.

El bloque amarillo exige que el funcionario brinde explicaciones sobre su situación patrimonial «en función de las omisiones e inconsistencias que han surgido entre sus declaraciones juradas presentadas, las falsedades reconocidas, sus declaraciones en la Cámara de Diputados y sus manifestaciones públicas».

El proyecto también advierte que Adorni «ha reconocido públicamente su condición de evasor, sin perjuicio de que el origen lícito de los fondos que ahora declara aún no ha sido demostrado».

La iniciativa se suma a otra que había presentado el interbloque Popular (peronismo), con José Mayans a la cabeza. Ambas se votarán en la sesión prevista para este jueves a las 11, aunque será muy difícil que se aprueben porque, según el criterio que ahora adoptó el oficialismo, se exigirán dos tercios de los votos por no contar con dictamen de comisión.

Aunque será complicado llegar al número y tampoco hay garantías de que se convoque a discutir el tema en comisión, el PRO escaló la tensión. Goerling, autor del proyecto, es el portavoz directo de Macri en el caso que complica desde hace meses al gobierno de Javier Milei.

Diputados

En la Cámara de Diputados, el PRO también hizo un gesto contra el jefe de Gabinete. En la sesión de este miércoles, convocada para tratar el «Súper RIGI» y un acuerdo con holdouts, el bloque conducido por Cristian Ritondo acompañó una moción del “lilito” Maximiliano Ferraro orientada a dictaminar sobre la interpelación el próximo martes.

En una especie de “mamushka” reglamentaria, Ferraro pidió apartarse del reglamento para sumar los proyectos contra Adorni al temario y, posteriormente, emplazar a las comisiones para que dictaminen en la reunión ya citada para el 30. “No podemos mirar para otro lado en relación a la trascendencia pública que está teniendo este debate”, advirtió el legislador de la Coalición Cívica.

La propuesta requería tres cuartos de los votos, pero no los obtuvo (recibió 122 a favor y 108 en contra, sobre 231 presentes). Pero, a pesar del resultado negativo, la votación dejó marcas y la oposición utilizará el acta oficial como herramienta de presión para los aliados que se pronunciaron a favor. Entre ellos, el PRO.

Con sus 12 integrantes, la bancada amarilla en pleno votó a favor de la moción, lo que en términos políticos significa que apoyó la idea de dictaminar el martes el caso Adorni. Para ese día a las 15 está convocada la Comisión de Asuntos Constitucionales, que preside el libertario Nicolás Mayoraz.

En la oposición aseguran estar a solo dos firmas de poder alcanzar el dictamen de mayoría para interpelar a Adorni y evaluar una moción de censura. Unión por la Patria y Provincias Unidas tienen 16 representantes, y como la comisión tiene 35 miembros, se necesitan 18 firmas. Casualmente, el PRO tiene dos. ¿Se sumarán a la oposición? El interrogante quedó abierto.

Por lo pronto, Ritondo rompió el silencio en el recinto para explicar por qué no dieron quórum en la sesión fallida. “Quienes tienen responsabilidad de conseguir el quórum son los que la convocan”, dijo el bonaerense, en medio de silbidos del kirchnerismo.

Además, advirtió que “el show que quisieron montar quedó demostrado porque eran imposibles los dos tercios” que, según la interpretación del oficialismo y sus aliados, se necesitaban para aprobar los proyectos sobre tablas. Por eso, Ritondo defendió la decisión de “tratar el tema como corresponde y en forma institucional”.

Enojo con Bullrich

La relación entre la Casa Rosada y la senadora Patricia Bullrich se tensiona cada vez más. En las últimas horas, el enojo con la exministra se potenció, luego de que provocara una fuerte controversia por la presencia de Adorni el martes 2 en el Senado.

Bullrich había “bajado” la presentación de Adorni por considerar que iba a exponerse a un duro castigo por parte de la oposición, que iba a transformar un informe de gestión en una interpelación. Pero el propio jefe de Gabinete rechazó esta decisión y dijo que estaba dispuesto a presentarse.

“Fue una decisión que se tomó con Karina Milei en las reuniones (del martes)” dijo una fuente oficial.

En los pasillos de la Rosada cayó muy mal el anuncio de Bullrich, ya que en ningún momento estuvo acordado con la conducción política.

La nueva diferenciación y demostración de independencia hacen cada vez más complicada la relación política dentro del núcleo duro del gobierno.

Corresponsalía Buenos Aires