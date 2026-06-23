Manuel Adorni aseguró que está dispuesto a asistir al Senado tras la suspensión de su informe de gestión

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, afirmó que está dispuesto a presentarse ante el Senado el próximo 2 de julio para brindar el informe de gestión previsto por la Constitución Nacional, luego de que se conociera la suspensión de la sesión en la que debía exponer ante la Cámara alta.

A través de sus redes sociales, el funcionario buscó despejar las especulaciones sobre una posible negativa a comparecer ante los legisladores.

La declaración de Adorni se produjo luego de que trascendiera la cancelación de la sesión prevista para esa fecha, en un contexto marcado por la polémica en torno a su declaración jurada patrimonial y los reclamos de distintos bloques opositores para avanzar con una eventual interpelación.

Desde la oposición interpretaron la suspensión como una maniobra para evitar que el funcionario respondiera preguntas vinculadas a la evolución de su patrimonio, sus inversiones financieras y los argumentos que presentó para justificar el crecimiento de sus bienes.

El jefe de Gabinete atraviesa semanas de fuerte exposición política tras la difusión de detalles de su situación patrimonial, lo que derivó en pedidos de explicaciones dentro y fuera del Congreso.

Mientras tanto, el oficialismo intenta contener la ofensiva parlamentaria impulsada por sectores opositores, que buscan llevar el debate al recinto y avanzar con mecanismos de control político sobre el funcionario.

Con su mensaje, Adorni intentó dejar en claro que mantiene su voluntad de concurrir al Senado y cumplir con la obligación constitucional de informar sobre la marcha de la gestión gubernamental, en medio de una disputa que continúa escalando en el plano político.