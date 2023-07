Internaron a Elisa Carrió tras sufrir una descompensación en Santa Fe

La líder de la Coalición Cívica Elisa Carrió se descompensó durante una recorrida por Santa Fe y debió ser trasladada a un centro de salud para ser atendida.

«Elisa Carrió se encuentra internada en observación en la ciudad de Esperanza, Santa Fe, luego de haber sentido mareos y algunos dolores musculares. Se encuentra bien y va a esperar a que los médicos le indiquen los pasos a seguir», indicaron a Noticias Argentinas fuentes cercanas a la ex diputada.

En tanto, la precandidata a diputada provincial Lucila Lehmann contó que estaban almorzando cuando la ex diputada comenzó a sentir un malestar y dolor en el pecho.

«Tuvo una descompensación y decidieron llevarla al sanatorio para hacerle unos estudios. Está bien. Estábamos almorzando luego de una recorrida, sintió mareo y dolor fuerte del lado izquierdo del pecho«, aseguró Lehmann.

Antes de la descompensación, Carrió había estado junto al precandidato a gobernador de su espacio, Eduardo Maradona, Lehmann y la precandidata a concejal por la ciudad de Santa Fe Inés Masino, además de los candidatos a Senadores provinciales.

Elisa Carrió: fuertes denuncias antes de la descompesación

«Esta campaña obscena debe ser investigada», advirtió la dirigente de la CC.

Mediante la firma de un documento ante escribano público, los candidatos de la CC manifestaron su voluntad de renunciar a todo tipo de privilegio económico y utilización de fondos manejados discrecionalmente y sin transparencia, si fueran elegidos tras las elecciones del 16 de julio.

«Acá se ha firmado un acuerdo donde todos los senadores y diputados se comprometen a renunciar a todos los privilegios y a todo el dinero que reciben con la excusa del ´fortalecimiento institucional´. Hay senadores departamentales que son el nudo de la corrupción y de la vinculación con el narcotráfico en la Provincia de Santa Fe. Si no, no se explica el encubrimiento a (el

senador, Armando) Traferri», señaló Carrió.

«Mañana va a estar el acta ya registrada. Me parece que este es el mayor gesto de voluntad de terminar con una política que dice renovarse, pero que mantiene su privilegio escandaloso, incluso con senadores que ocupan bancas desde hace más de treinta años. No hay otro lugar de la Nación con un escándalo de esta magnitud, con esta inmunidad de proceso. Nunca he visto una campaña, en treinta años de vida política, con este escándalo obsceno de dinero. El otro día me descompuse en Rosario, porque cada cartel grande sale 1.800.000 pesos y había cinco por cuadra, los séxtuples cuestan 400.000 y tenés veinte por cuadra, mientras la gente se muere de hambre o por el delito. Sentí asco«, agregó Carrió.

En ese sentido, expresó: «Esta campaña es obscena. ¿De dónde sale tanto dinero? ¿Quién paga está campaña? ¿A quién le deben estos favores? Puede ser del narcotráfico y la justicia electoral lo tiene que investigar».

En el mismo documento, los candidatos de la CC se comprometieron también, a dar cumplimiento del artículo 263 del Código Procesal Penal de la Provincia de Santa Fe, en cuanto a la obligatoriedad de denunciar los delitos perseguibles de oficio, en especial aquellos delitos contra la administración pública y por hechos de corrupción, como todos aquellos relacionados a delitos de narcotráfico y tráfico de estupefacientes.

Además, prometieron la renuncia indeclinable a los cargos electivos en caso de imputación o procesamiento penal.

«Están todos yendo a la violencia», afirmó Elisa Carrió

«Yo le pido que la gente que vote por la lista Cambia Santa Fe que tiene a Eduardo Maradona como gobernador, que tiene a Inés Masino como candidata a concejal y sobre todo, que la tiene a Lucila Lehmann encabezando la lista a Diputados Provinciales, que fue diputada nacional y que fue la única dirigente mía de Santa Fe que hizo todas las denuncias y que yo acompañé. Y esto es lo último que hago porque ya a partir de ahora, si ustedes se confunden, si los confunden tantos afiches se van a equivocar y mal. Veo a la gente perdida, la veo confundida«, añadió Carrió.

«Están todos yendo a la violencia. No se vayan a los extremos. Yo tengo escalofríos realmente. Violencia, más violencia es

guerra. Esta es una tradición cultural nefasta que tenemos», concluyó.