Javier Milei en Agroactiva 2024: «La economía está rebotando y los chorros tienen miedo»

El presidente Javier Milei llegó este jueves al mediodía a la localidad santafesina de Armstrong para participar en la tradicional feria a campo abierto Agroactiva 2024. Acompañado por el diputado José Luis Espert, Milei recorrió el predio y se reunió con las autoridades de entidades agropecuarias. La visita, marcada por la expectativa de los productores, fue una oportunidad para que el mandatario expusiera sobre la situación económica del país.

El líder libertario aterrizó en el aeropuerto de Fisherton, en Rosario, y se trasladó en helicóptero hasta el predio ubicado a más de 90 kilómetros. En su discurso, Milei no esquivó la crítica situación inflacionaria que atraviesa Argentina. “Me revienta tener este nivel de inflación, pero veníamos del 17.000% anual. Lograr una baja al 50% no tiene precedentes históricos”, señaló el presidente, subrayando el esfuerzo de su administración para estabilizar la economía.

Javier Milei expuso en la feria Agroactiva 2024, en Santa Fe: «Fuimos a un programa de déficit cero»

El presidente Javier Milei, acompañado por José Luis Espert, recorrió la feria Agroactiva y destacó la reducción histórica de la inflación. Foto Captura.

El presidente Javier Milei comenzó su discurso en Agroactiva 2024 defendiendo la implementación de un programa de déficit cero y criticó duramente a la oposición, asegurando que «la economía está rebotando fuerte» y que «los chorros y la casta tienen miedo».

Ofreció un contundente discurso destacando los logros de su administración y arremetiendo contra la oposición. «Fuimos a un programa de déficit cero. Teníamos una situación de quiebra en el Banco Central», afirmó el mandatario, subrayando los desafíos económicos que enfrentó su gobierno.

Milei recordó la situación inflacionaria previa a su gestión, afirmando que «venimos de un 17.000% de inflación». Resaltó que «el 90% del ajuste es motosierra» y que están «cumpliendo el mandato de poner la calle en orden». Además, aseguró que su gobierno está librando «una lucha sin cuartel contra los corruptos y los que hundieron a este país».

El presidente también adelantó que «mayo va a ser un mes superavitario» y que «la economía está rebotando». Afirmó que, a pesar del ajuste, su imagen sigue sólida y que la intención de voto se mantiene en un 55%, lo que permitiría ganar en primera vuelta. «Los chorros y la casta tienen miedo y lo único que quieren es sabotear al Gobierno», sentenció.

Milei insistió en que el país estaba en camino hacia una hiperinflación y que la reducción lograda es un hito significativo. «Lograr una baja tan drástica no es común, y muestra el trabajo arduo que hemos realizado«, afirmó. Su discurso fue recibido con atención por los asistentes, quienes escucharon sus explicaciones sobre las medidas adoptadas para contener la inflación y estabilizar el mercado.

La visita a Agroactiva también permitió a Milei interactuar directamente con los productores agropecuarios, un sector clave en la economía argentina. El presidente y Espert recorrieron los stands y dialogaron con empresarios y trabajadores del sector, recibiendo sus inquietudes y propuestas.

La participación de Milei en la feria Agroactiva se enmarcó en una serie de actividades destinadas a fortalecer el vínculo entre el gobierno y el sector agropecuario. La feria, una de las más importantes de América Latina, fue un punto de encuentro crucial para productores y empresas del rubro agrícola, y la presencia del presidente subraya la relevancia de este evento en la agenda nacional.