Javier Milei anunció que renunciará a su jubilación de privilegio y acusó a Máximo Kirchner de impulsar una «trampa»

El gobierno de Javier Milei ratificó que vetará la nueva fórmula de movilidad jubilatoria, que obtuvo ayer media sanción de la Cámara de Diputados. A través de un comunicado de la Oficina del Presidente, aseguraron que rechazarán «cualquier ley que atente contra el equilibrio fiscal«. Además, confirmaron que el mandatario decidió renunciar a su futura jubilación de privilegio.

Al comienzo del escrito apuntaron directamente contra los integrantes de la Cámara Baja –a quienes acusan, entre otras cosas, de aumentarse un «80% el salario»—. Sin embargo, aseguraron que el tratamiento de la nueva fórmula de movilidad constituyó una «trampa» orquestada por el diputado Máximo Kirchner.

«Esta madrugada diputados opositores otorgaron media sanción a un proyecto de ley promovido con el objetivo de reinsertar al país en la senda de la decadencia«, señalaron.

Además, destacaron que el Legislativo también votó en contra de eliminar las jubilaciones de privilegio. Este ítem estaba contemplado en el proyecto original acordado en comisiones, pero que fue eliminado a pedido de Miguel Ángel Pichetto.

En ese sentido, señalaron que Milei presentará ante la Anses una solicitud para no ejercer su derecho a pensión como futuro expresidente. «Este Gobierno tiene el mandato de rescatar al país de la miseria a la que ha sido relegado como consecuencia de la irresponsabilidad fiscal de aquellos que, paradójicamente, proclaman defender a los jubilados mientras sostienen jubilaciones de privilegio multimillonarias«, sentenciaron.

Según considera Presidencia, el accionar la actitud de la oposición no condice con las propuestas impulsados por Milei para salir de la crisis. «El Presidente ha demostrado de sobremanera la voluntad de cooperar con la dirigencia política recurriendo al Congreso en búsqueda de las herramientas necesarias para salir de la crisis, y proponiendo el Pacto de Mayo para acordar políticas de Estado con todos los actores de la vida económica y social de la Argentina», precisaron.

La administración de La Libertad Avanza responsabiliza directamente a los opositores de dilatar la Ley Bases y «entorpecer el programa económico».

«Algunos actores quieren que la Argentina siga por el mismo rumbo que nos ha condenado al fracaso. Eso no va a pasar con este presidente«, concluyeron.

Javier Milei en el Latam Economic Forum 2024: duras críticas a Diputados de la oposición y las jubilaciones de privilegio

Este mediodía, el presidente criticó a los legisladores que rechazaron el proyecto que buscaba eliminar las jubilaciones de privilegio para futuros presidentes. Lo hizo durante su disertación en el Latam Economic Forum 2024.

«Yo puedo llegar a estar 4 años o 8 años, si todo sale muy bien. Pero después de esto, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar. Entonces, como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre», expresó.

Para el mandatario, la eliminación de estas jubilaciones era un incentivo clave para que los políticos hicieran bien su trabajo. «Después de 100 años de decadencia se creen que hacer las cosas mal es normal, total tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda«.