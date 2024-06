Milei en el Latam Economic Forum: confirmó que vetará la fórmula jubilatoria y echará a 50 mil empleados públicos

En el cierre del Latam Economic Forum 2024, celebrado en Parque Norte, el presidente Javier Milei lanzó duras críticas contra los diputados que otorgaron media sanción a la nueva fórmula jubilatoria, calificándolos de «degenerados fiscales». El mandatario reiteró que vetará la ley en caso de que el Senado la apruebe. «Cada vez que los degenerados fiscales de la política quieran romper el equilibrio fiscal, se los digo yo, lo dije antes, lo digo ahora y lo voy a repetir hasta el cansancio: ¡les voy a vetar todo, me importa tres carajos!», afirmó Milei durante su exposición.

El foro, organizado por Research for Traders y Scitus Finances, comenzó a las 9:15 con la participación del ministro de Economía, Luis Caputo, como primer orador. Caputo aprovechó la oportunidad para prometer a los empresarios que «lo peor del ajuste ya pasó» y para criticar a la oposición, a la que acusó de tratar la política «como un negocio».

Milei, la comparación con Bukele y las críticas a Diputados tras aumentarse los sueldos un 80%

Milei se comparó con Nayib Bukele, presidente de El Salvador, destacando su uso del veto como herramienta de gobierno. «Bukele cuando asumió no tenía ningún diputado, ningún legislador, nada. ¿Saben cómo gobernó? A puro veto. Todo lo que hacían los degenerados fiscales se las vetaba. Es lo que voy a hacer yo: les voy a vetar todo», reiteró.

El presidente también cuestionó que los diputados «son muy rápidos para subirse 80% los sueldos bien a espaldas de la gente», mientras que en el Ejecutivo «los sueldos son los mismos desde que asumimos».

Javier Milei en el Latam Economic Forum 2024: así defendió el ajuste fiscal y confirmó que despedirá 75 mil empleados públicos

Milei defendió el ajuste fiscal implementado durante su gestión. «Cuando avanzábamos con este ajuste, los pifiadores seriales empezaron a cuestionar la calidad del ajuste y entonces decían ‘mucha licuadora y tijerita’… Bueno, licuadora y tijerita. El 90% del ajuste es motosierra y solamente el 10% del ajuste corresponde a la licuadora«, sumó.

El presidente repasó sus casi seis meses de gestión, destacando que el ajuste «significó llevar la cantidad de ministerios a la mitad y eso no fue gratis, porque obviamente echamos gente. En materia de contratos vamos a terminar echando 75 mil personas, ya llevamos 25 mil», confirmó.

Milei reconoció que su programa de ajuste generaría tensión social y una caída en la actividad económica. «Cuando hacen un ajuste, el ajuste lo que hace es aumentar el ahorro. Si no tiene contrapartida de la inversión, a ustedes les va a caer la actividad, el empleo, los salarios reales», detalló. Planteó que buscó compensar esta situación durante el primer trimestre con «una fuerte política de contención social».

Javier Milei en el Latam Economic Forum 2024: duras críticas a Diputados de la oposición y las jubilaciones de privilegio

El presidente fue contundente al referirse a sus predecesores, afirmando que su apuesta era que se produjera una gran corrida cambiaria. «La apuesta de nuestros predecesores era que se gatillara una gran corrida para volver al poder en enero», aseguró.

Milei concluyó su discurso reafirmando su postura libertaria pero práctica. «Somos libertarios, pero no comemos vidrio», sentenció, sugiriendo que su administración toma decisiones basadas en la realidad y no en ideologías extremas.

Además, criticó a los legisladores que rechazaron el proyecto que buscaba eliminar las jubilaciones de privilegio para futuros presidentes. «Yo puedo llegar a estar 4 años o 8 años, si todo sale muy bien. Pero después de esto, ¿qué hago? Voy a tener que salir a laburar. Entonces, como tengo que volver a salir a laburar, me tengo que ocupar activamente de hacer cosas que están bien porque si no, el día después me quedo sin laburo y me cago de hambre», expresó.

Para el mandatario, la eliminación de estas jubilaciones era un incentivo clave para que los políticos hicieran bien su trabajo. «Después de 100 años de decadencia se creen que hacer las cosas mal es normal, total tienen un seguro. ¿Qué seguro? Se le terminó el seguro a la casta, después de hacer las cosas desastrosamente mal, que se caguen de hambre por ser una mierda«.