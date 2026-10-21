Javier Milei pidió una reunión con el rey Felipe VI de España pero Casa Real lo rechazó: los motivos

El encuentro entre Felipe VI y Milei en 2024 en Buenos Aires, durante la asunción presidencial (Foto: archivo)

Javier Milei protagonizó un cruce diplomático en Europa al frustrarse su intención de concretar un encuentro oficial con el rey Felipe VI durante su nueva visita a Madrid. Durante un evento organizado por Nueva Economía Fórum en la capital española, el propio presidente argentino reconoció públicamente que la reunión no se llevaría a cabo.

Fuentes oficiales del Palacio de la Zarzuela confirmaron que la solicitud fue planteada de manera informal por canales ejecutivos, repitiendo un movimiento similar al registrado en oportunidades anteriores. Pese al revés institucional, Milei atribuyó la imposibilidad de ver a la máxima autoridad española a cuestiones de índole estrictamente circunstancial.

Los motivos del rechazo del rey Felipe VI de España

El medio Clarín informó que desde la institución monárquica, se le recordó al Gobierno argentino cuál es la norma de protocolo y práctica habitual para este tipo de giras internacionales. La directriz principal establece que una audiencia con el monarca debe estar necesariamente acompañada por un cónclave paralelo con el jefe de Gobierno español, Pedro Sánchez.

El trasfondo político de este desencuentro encuentra sus raíces en discusiones verbales y cruces ideológicos entre la administración libertaria y el Ejecutivo español. La crisis diplomática escaló fuertemente en el pasado y dejó secuelas en el vínculo bilateral, impidiendo una normalización plena de las relaciones entre ambos Estados.

La exigencia protocolar choca frontalmente con la postura pública y política que mantiene el líder libertario respecto a la administración socialista española. El propio mandatario ratificó en suelo europeo su decisión de no mantener ningún tipo de trato institucional con el líder del Ejecutivo español.

Ante la negativa implícita y la imposibilidad de soslayar el paso por el Palacio de La Moncloa, la reunión quedó formalmente descartada por cuestiones de agenda institucional. De esta forma, la Corona evitó inmiscuirse en un conflicto político interno de tinte bilateral que mantiene las relaciones diplomáticas en un nivel de extrema sensibilidad.

Cómo será la agenda paralela y los roces políticos internacionales

Lejos de frenar su discurso durante su estadía en Madrid, Javier Milei redobló sus críticas hacia la gestión de Pedro Sánchez. En sus declaraciones públicas, justificó su rechazo a mantener contactos con el Palacio de La Moncloa argumentando diferencias éticas e ideológicas irreconciliables con el socialismo español.

A pesar de la negativa de la Casa Real, la agenda del mandatario en territorio español contempló disertaciones académicas y reuniones con referentes de sectores afines. Entre sus actividades previstas figuraban un paso por la Universidad Rey Juan Carlos y encuentros con dirigentes vinculados al partido ultraderechista Vox.

El itinerario político incluyó una escala de fuerte contenido institucional local con su encuentro con la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso. Con este movimiento, el líder sudamericano buscó consolidar alianzas políticas con referentes opositores al gobierno central, marginando por completo la vía diplomática tradicional con el socialismo ibérico.