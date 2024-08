Javier Milei y Gabriel Boric, con reunión en estudio tras la visita del presidente a Neuquén

La visita del presidente Javier Milei en Neuquén este jueves tendrá como epicentro Vaca Muerta, donde, se espera, realizará un acto privado del que aún se conocen pocos detalles. De igual manera, todavía reina la incertidumbre sobre un posible encuentro con Gabriel Boric, el presidente Chile, país que visitará tras pasar por la provincia patagónica.

Sobre la eventual reunión se refirió ayer lunes el portavoz del Gobierno Manuel Adorni, quien dijo «entender» que el mandatario trasandino «tuvo algún corrimiento en la agenda» y que por eso todavía «no está confirmado un encuentro».

En Chile, Milei participará de un evento sobre el gasoducto GasAndes, que transporta gas natural desde Mendoza, en un tendido que recorre alrededor de 530 kilómetros y atraviesa, en su camino, la cordillera de los Andes.

Antes, aunque no se sabe si durante el mismo día o no, Milei aterrizará en el aeropuerto de Neuquén, del que saldrá inmediatamente rumbo a Loma Campana, el yacimiento no convencional estrella de la petrolera YPF.

La agenda de Javier Milei tras Neuquén: en Chile dicen que su visita es de «carácter privada»

Precisamente, se aguarda que el mandatario llegue acompañado por el titular y CEO de la firma nacionalizada, Horacio Marín. También serán de la partida el gobernador provincial, Rolando Figueroa, y ejecutivos de importantes firmas de la industria del shale.

Desde Buenos Aires, también podrían llegar la secretaria general de Presidencia, Karina Milei, y el propio portavoz presidencial, Manuel Adorni.

Consultado sobre la posibilidad de una entrevista de Boric con Milei, el ministro de Relaciones Exteriores de Chile, Alberto van Klaveren, explicó que la del jefe de Estado argentino «es una visita de carácter privada», aunque aclaró que «obviamente» es «bienvenido al país».