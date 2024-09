Veto por jubilaciones: el Concejo de Bariloche citó a Agustín Domingo para que explique su voto de abstención

Al calor del debate en torno a la ley nacional de movilidad de las jubilaciones, el Concejo Municipal de Bariloche aprobó hoy una comunicación de rechazo al veto impuesto por el presidente Javier Milei y resolvió convocar al diputado nacional de Juntos Somos Río Negro, Agustín Domingo, para que explique por qué se abstuvo en la votación de ayer.

La sesión de hoy del Concejo dedicó largos minutos a evaluar la situación de los jubilados, a partir de un proyecto presentado por Roxana Ferreyra (Nos Une) que incluía dos artículos: uno de rechazo al veto presidecial y otro que manifestó “el repudio a la represión” desatada en Buenos Aires contra los jubilados.

Ese texto consiguió un apoyo por amplia mayoría, con la única disidencia de Samanta Echenique (Juntos por el Cambio) y la ausencia de Leandro Costa Brutten (Incluyendo Bariloche).

Pero el intercambio más arduo se produjo ante la propuesta de Julieta Wallace (Incluyendo) para citar a Domingo a la próxima reunión de comisión Legislativa. Consideró que en el caso del diputado barilochense “lo grave es la panquequeada”, ya que en principio había votado a favor de la ley y ayer en el tratamiento del veto se abstuvo, con lo cual jugó a favor de las necesidades del gobierno.

Ferreyra dijo que lo de Domingo fue “un absoluto acto de cobardía”. Según los manuales de la política, los concejales de JSRN debían salir en defensa de su compañero de partido, pero eso no ocurrió.

Natalia Almonacid, en representación de ese bloque, dijo que no tienen mayor contacto con Domingo, habló de trayectorias “desvinculadas” y dijo que su bloque tiene un ejercicio consecuente de defensa “de los adultos mayores” y que ella hubiera votado en contra del veto.

Algo parecido esgrimió su par Juan Pablo Ferrari, quien habló de sus “conocidas diferencias con el diputado”.

Concejales cuestionaron que Domingo «asesora» al municipio

El cruce tomó mayor voltaje cuando Wallace dijo que el pedido de citación de Domingo serviría además para que explique su vínculo con el actual gobierno municipal. Dijo que el diputado de JSRN, según versiones firmes, es “asesor” sin designación alguna y está detrás de las políticas que aplica la secretaría de Hacienda de Walter Cortés.

Algún concejal llegó a caracterizar al diputado como un influyente actor “en las sombras” y lo calificó como el “Santiago Caputo del municipio”.

Los concejales de JSRN tampoco ocultaron su incomodidad con ese vínculo de Domingo con el gobierno municipal y los concejales del PUL (oficialismo) tampoco hicieron nada por justificarlo. A la hora de votar lo hicieron a favor de la convocatoria, que finalmente se impuso por 6 a 4.

Al diputado de JSRN sí, al del PRO no

En contra se pronunciaron Echenique (PRO) y los tres representantes de JSRN. Almonacid, si bien no había mostrado afinidad alguna con Domingo, dijo que no entendía la convocatoria. “No tengo ánimo de defenderlo, pero tampoco quiero sumarme a este circo que se quiere generar” afirmó, para sugerir luego que en esa línea también debían citar al diputado de PRO, y también barilochense, Sergio Capozzi, quien votó en contra de la ley.

Le explicaron que el enojo con Domingo era de otro tipo porque “modificó su voto”, mientras que Capozzi mantuvo la misma línea desde el principio. “Domingo cambió y no dio la explicación que el pueblo de Río Negro y el de Bariloche esperaban”, dijo Wallace.