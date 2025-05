Preocupación de familias de una escuela del oeste de Neuquén: denuncian casos de violencia en un primario

Familias de una escuela primaria del oeste de Neuquén se reunieron este viernes por casos de violencia en la institución educativa. Los padres apuntan contra un estudiante y piden mayor intervención de las autoridades provinciales.

Camila Soto, una de las madres denunciantes, relató a Diario RÍO NEGRO que el hecho ocurre en un establecimiento ubicado sobre la Avenida del Trabajador. «Queremos llegar a los medios para que nos den una respuesta concreta y verdadera», sentenció.

Según comentó la mamá, la situación es con un nene que tiene «comportamientos ya bastante jodidos» dentro de la escuela.

A principio de año, estas actitudes constaban de amenazar o intentar agredir con objetos punzantes a compañeros suyos. «Ha seguido comportándose mal y la gotita que revalsó el vaso fue que el día miércoles le pegó a un nene» cuatro años menor que él.

Tras esta agresión, cerca de 15 familias -salvo los padres de la víctima, quienes no asistieron por estar cuidando a su hijo tras el ataque- se juntaron para pedir explicaciones a los directivos del colegio, quienes no estaban presentes.

Reunión de padres fuera del colegio. Foto: Facebook.

Por este motivo, Camila comentó que se contactó con una supervisora, quien le afirmó que ya se hicieron las denuncias correspondientes a las autoridades provinciales. Sin embargo, la mamá añadió que otros padres directamente se contactaron con personal del CPE, quienes dicen desconocer la problemática.

«Lo que queremos es que nos den una respuesta, a ver qué esta pasando. Qué es lo que sinceramente pasa. Esto no es para tapar, es una situación demasiada compleja. Nosotros como padres tenemos miedo«, mencionó.

En este sentido, puntualizó que se preocupan tanto por la integridad física tanto de los alumnos como de los profesores, quienes han respondido que sólo pueden hacer «lo que está a su alcance» ante las agresiones del joven.

«No estamos tranquilos y no vamos a estar tranquilos, lamentablemente. Porque es un menor, que no van a poder hacer nada y él puede hacer y deshacer con los chicos y con lo que se le cruza adelante, y no es así», agregó y concluyó: «Queremos llegar al Consejo, que nos den una solución».

Violencia en las escuelas de Neuquén: el estudiante viene de una familia «desarmada»

Fuentes consultadas del ámbito educativo por este mismo medio han afirmado que hay una problemática con un estudiante, quien no reconoce límites y tiene repetidas secuencias de violencia dentro de la escuela.

En este sentido, destacaron que se trata de un joven con una familia «desarmada» y que no recibe contención fuera de la institución.

Por otra parte, añadieron que asiste con muy poca frecuencia al establecimiento educativo y que en esas condiciones es «difícil contenerlo» cuando va, por lo que se vuelve un potencial peligro para el resto de sus compañeros o docentes.