Kicillof dijo que Milei «está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza»

Axel Kicillof, gobernador de la provincia de Buenos Aires, fue el encargado de cerrar hoy el plenario de las Multisectoriales denominado «La Patria no se vende» y lanzó duras críticas contra el presidente Javier Milei, a quien acusó de producir «un aumento indiscriminado de la pobreza».

Ante la militancia, el mandatario bonaerense no reparó en cuestionamientos hacia el Gobierno nacional, asegurando que «desde que asumió» el actual jefe de Estado, «veinte puntos subió la indigencia y la pobreza para los niños, las niñas y los adolescentes de la provincia de Buenos Aires«.

«No está produciendo una revolución que nos lleve a un país mejor, está produciendo un aumento indiscriminado de la pobreza”, planteó Kicillof.

Durante la actividad, se leyó un documento denominado «Pacto con el pueblo», con diez puntos centrales y más reproches al «Estado desertor que no cumple sus obligaciones«, dijo el exministro de Economía.

Kicillof pidió al presidente que deje de «mentir y seguir insistiendo con que esto es la panacea, lo que nos va a salvar es el ajuste de siempre y le está rompiendo la espalda al pueblo».

También hizo alusión a los encuentros que esta semana mantuvo con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, y el de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, para afirmar que la actual gestión libertaria conduce hacia la «disolución nacional y el sálvese quien pueda».

“Escuchen bien porque este es el sentimiento de la provincia de Buenos Aires: a las provincias argentinas les vamos a ofrecer nuestra solidaridad, no vamos a aceptar la disolución nacional y el sálvese quien pueda”, sostuvo Kicillof.

Estuvieron presentes el secretario general adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, la vicegobernadora bonaerense Verónica Magario, el intendente de Ensenada, Mario Secco, el ministro de Desarrollo de la Comunidad de la provincia de Buenos Aires, Andrés Larroque, el ministro de Gobierno de la Provincia, Carlos Bianco y el intendente de La Matanza, Fernando Espinoza.

Kicillof volvió a cargar contra el Pacto de Mayo: «es firmar la plataforma de Milei»

Además, el gobernador volvió a plantear su rechazo al Pacto de Mayo propuesto por el Ejecutivo. “Habíamos dicho a comienzos de mayo que si era para una foto o el marketing, que arrancaran no más. Ahora parece que ni siquiera va a haber foto”, señaló.

“Esto no es un pacto, pretenden que firmemos la plataforma de Milei y, para que quede claro, no estamos de acuerdo con esas ideas. Así que de ninguna manera. Nunca nos llamaron ni escucharon y ahora quieren que vayamos a firmar”, manifestó.

En tanto, Kicillof expresó: “Parece que ni siquiera va a ser en mayo, lo van a pasar. Le sugiero una fecha, por el contenido que tiene, ¿por qué no convocan el 4 de julio? No es pacto y no es de mayo”.

Fuente: Noticias Argentinas