La Cámpora fulminó a Villarruel por retirar el busto de Néstor Kirchner: “La viuda de Videla”

Luego que Victoria Villarruel confirmara ante los medios que el retiro del busto de Néstor Kirchner del Congreso fue su decisión, la vicepresidenta fue objeto de un feroz comunicado de La Campara, titulado como «La viuda de Videla«.

En el texto, la agrupación referenciada con el kirchnerismo habló de «venganza» por parte de la titular del Senado y afirmó que «es odio lo que los guía«, en referencia al Gobierno que lidera Javier Milei.

«El genocida que reconoció que “su peor momento llegó con los Kirchner” ha sido vengado», comenzó el texto publicado este viernes dirigido contra Villarruel, que cuenta además con una foto en primer plano del dictador Jorge Rafael Videla.

«Sonríe. Goza. Disfruta. No es felicidad. Es venganza. Es rencor lo que la guía -y los guía-. Es odio», siguió la agrupación, que hizo hincapié en la palabra «desaparecer» para calificar el retiro del busco instalado en noviembre de 2015 por la expresidenta.

Y señaló en ese sentido que Villarruel «se hace cargo de una acción que ejecutó a escondidas. Oculta. Desaparecer es la tarea«.

«Perversa. Brutal», describen a la compañera de fórmula de Milei, para luego mencionar la admiración del presidente por la ex primera ministra británica, Margaret Thatcher. «¿Qué es lo que obstaculiza el busto de un presidente electo en el Senado de la Nación? El relato de que no hay alternativa inspirado en Margaret Thatcher. La afirmación constante de que no hay otro camino«, insistieron en el texto.

Ante este hecho, desde la organización plantearon que seguirán defendiendo «la memoria de quien la memoria de quien, desde la Ex Esma, pidió perdón en nombre del Estado Nacional por la vergüenza de haber callado durante 20 años de democracia por tantas atrocidades.

Y concluyeron en sintonía con el título: «Tenebrosa y macabra la ‘viuda de Videla'».

