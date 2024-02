Video: «No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda»: dijo Villarruel tras sacar el busto de Néstor Kirchner

La vicepresidenta de la Nación y titular del Senado, Victoria Villarruel, hizo retirar el busto del ex presidente Néstor Kirchner de uno de los salones de la Cámara baja.

Como argumento dijo que el expresidente no tiene nada que ver con el Senado: «No fue senador, no fue vicepresidente y yo no soy su viuda«.

Uno de los que salió al cruce de Villarruel fue el jefe de bloque de Unión por la Patria, José Mayans, que comparó la quita del busto de Kirchner con la demolición del Palacio Unzué.

Se trata de la casa en la que vivió Juan D. Perón y que fue demolida durante la dictadura militar conocida como Revolución Libertadora.

En esa línea, Villarruel retrucó: “Está en el archivo el busto, les avisamos precedentemente que se lo iba a sacar”.

«Lo sacamos porque no fue senador, no fue vicepresidente, no soy su viuda y aquí tiene que haber igualdad de todos los espacios. Simplemente por esa razón”, agregó.

Villarruel y otro cruce, pero por Malvinas

Además, Villarruel cruzó fuertemente a la senador kirchnerista Eugenia Duré, de Tierra del Fuego, por la cuestión Malvinas.

Duré alegó que el reclamo de soberanía permanente del Estado argentino quedó “denostado” por el Gobierno, tras la visita del funcionario del Reino Unido David Cameron.

Al respecto, Duré añadió: «Durante toda su campaña dijo que era la primera hija de un veterano de Malvinas en asumir la presidencia de la Cámara y la vicepresidencia nacional, le digo que soy una hija de una generación Malvinas, de cientos y cientos de fueguinos que no van a claudicar nuestros veteranos en entregar nada de lo que tenga que ver con nuestra soberanía y reclamo legítimo sobre nuestras islas Malvinas”.

Ante esta interpelación, Villarruel lanzó: “Senadora, le voy a pedir que cuando se refiera a la causa Malvinas tenga el respeto de no usarla para hacer politiquería barata. Soy hija de un veterano de guerra y Malvinas no es un tema de campaña”.

“En mi casa desde 1982 mi padre dio la vida, y ofreció su tranquilidad, su cuerpo y su sangre, junto a la de sus camaradas, para que este país sostuviera el reclamo de soberanía”, arremetió.