La exfiscal de Cutral Co defendió su actuación en la causa por la que polemizan jueces, fiscales y policías

La exfiscal dio su versión. "No había amistad con el comisario Vázquez". (Gentileza)

La exfiscal de Cutral Co, Marisa Czajka, dijo que «sin ninguna duda yo estaba facultada» para pedir el listado de llamadas telefónicas del suboficial Octavio Olave cuando un superior jerárquico de éste, el comisario Cristian Vázquez, se lo solicitó para utilizarlo ante un sumario administrativo. Negó tener una relación de amistad con Vázquez, con quien trabajó y «había una cuestión de confianza».

El suboficial Olave denunció a Czajka y Vázquez por presunto abuso de autoridad, porque consideró una invasión a su privacidad el acceso a los últimos seis meses de sus llamadas telefónicas. Hace dos años que presentó la denuncia y ya cinco fiscales la desestimaron, incluido el jefe de todos José Gerez.

Esto abrió un debate sobre quién controla el enorme poder que tiene el Ministerio Público Fiscal de desestimar una denuncia.

En diálogo con diario RÍO NEGRO, Czajka negó también los fiscales que desestimaron la denuncia hayan intentado favorecerla. «A algunos ni los conozco», aseguró la fiscal jubilada el 1 de julio del 2023. La primera desestimación de la denuncia en su contra fue el 14 de agosto de ese año.

Las facultades de la fiscalía

Como publicó este medio, hubo un incidente entre dos policías, Olave y Soto, en la comisaría de Taquimilán, y la Jefatura les inició un sumario.

El comisario Vázquez asumió la defensa de Soto y en ese carácter le pidió a Czajka, por entonces fiscal en Cutral Co, el listado de llamadas entrantes y salientes de los últimos seis meses de Olave.

La exfiscal dijo a este diario que «desde el 2018 el Ministerio Público tiene un convenio con las empresas de telefonía. Con una clave accedemos a los listados de llamadas entrantes y salientes, y un fallo del Tribunal Superior de Justicia conocido como Monsalve confirma que estamos autorizados» a obtenerlo sin autorización de un juez.

El listado es de números telefónicos, no de titulares. También indica antenas donde impactó el aparato, pero según explicó el fiscal jefe Fernando Fuentes, hay que pedir por separado el detalle de la geolocalización. Por eso, según su criterio, no viola la intimidad de las personas y no requiere orden de un juez.

El diario del lunes

«El comisario Vázquez me lo pidió por escrito y para incorporarlo a un tribunal administrativo, no para chusmear», agregó en tono coloquial. Se preguntó «¿cómo pueden decir que actué dolosamente, que cometí un delito?».

«Además -continuó- ese reporte de llamadas no se lo permitieron ingresar como prueba» en el tribunal administrativo.

-Usted dice que no es amiga del comisario Vázquez. El incidente entre Olave y Soto ocurrió en jurisdicción de Chos Malal, el sumario policial se tramitaba en Neuquén y usted era fiscal en Cutral Co. ¿Por qué Vázquez le pidió a usted el listado de llamadas, y no a un fiscal de Chos Malal o de Neuquén? -le preguntó este diario.

-Es una muy buena pregunta. Con el diario del lunes, creo que podría haber sido más prolijo. Creo que me lo pidió a mí porque estaba momentáneamente trabajando en Cutral Co en un homicidio, había una cuestión de confianza. Después de la denuncia pensé que se lo tendría que haber pedido a otro fiscal, no a mí. Fue desprolijo, eso lo veo ahora.

La denuncia sin fiscal

Cuando el suboficial Olave se enteró de que habían pedido el listado de llamadas entrantes y salientes de su teléfono, presentó la denuncia contra su superior Vázquez y contra la fiscal Czajka. Eso fue el 7 de enero del 2023.

A Olave lo asesora la abogada (exjueza) Graciela Rossi. Hasta ahora tres fiscales desestimaron la denuncia, fueron apartados por sucesivos fallos de jueces y se abrió un debate sobre quién controla las decisiones del Ministerio Público Fiscal cuando decide no impulsar la acción penal.

Posiblemente si pudiera, Rossi se presentaría como querellante autónoma pero el Código Procesal Penal de Neuquén no permite convertir la acción pública en privada, y un fallo del Tribunal Superior de Justicia (conocido como Barreiro) ya clausuró esa vía.