La frase del papa León XIV con guiño para Argentina que ilusiona: «Allá vamos», respondió en una ronda de saludos en el Vaticano

El papa León XIV hizo un guiño a su visita a la Argentina: «Allá vamos». La declaración del Sumo Pontífice fue durante una ronda de saludos, a días de haber recibido el alta tras su intervención quirúrgica. La frase incrementó la ilusión a la espera de la confirmación del Vaticano de la gira por el continente, luego de que fuera operado el pasado 13 de octubre.

Desde la Santa Sede confirmaron ayer que el adenocarcinoma pulmonar extraído estaba localizado y que una «evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional».

La frase que confirma la visita del papa León XIV a Argentina

Una pareja santafesina que viajó al Vaticano para recibir la bendición del papa compartió el video en el que, tras gritarle «¡Papa te esperamos en Argentina!», León XIV respondió inmediatamente: «¡Argentina, allá vamos!», reportó el sitio Noticias Argentinas.

El pontífice tiene previsto realizar su viaje a Sudamérica, entre el 6 y el 17 de noviembre. Que incluye en el itinerario a Buenos Aires, Luján y Córdoba. También escalas en Perú y Uruguay.

“Diría que no hay motivos clínicos por los que no se pueda realizar este viaje”, afirmó días atrás el especialista en una entrevista publicada por Vatican News.

Las novedades del estado de salud del papa León XIV

Un comunicado difundido ayer por la noche por el doctor Luigi Carbone, director de la Dirección de Sanidad e Higiene de la Gobernación del Estado de la Ciudad del Vaticano, y el profesor Stefano Margaritora, cirujano que operó al Papa León XIV, informó que «se han emitido los informes definitivos de los exámenes histológicos y de los estudios de biología molecular realizados sobre el material extraído durante la intervención quirúrgica al Santo Padre».

«Los resultado han confirmado que se trataba de un adenocarcinoma pulmonar y que la enfermedad estaba localizada. Una evaluación oncológica posterior ha confirmado que no es necesario ningún tratamiento adicional». agregó el mensaje difundido por el sitio oficial de la Santa Sede.