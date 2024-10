La fuga de docentes, el otro drama de la crisis universitaria en Río Negro y Neuquén

La fuga de docentes es una realidad palpable en la región. Las universidades nacionales del Comahue, de Río Negro y el Instituto Balseiro evidencian ese desgranamiento del plantel de profesores y profesoras, con diversas aristas, pero como consecuencia de la misma realidad: el desfinanciamiento.

Cambios en la modalidad contractual, retiro de la dedicación exclusiva, renuncias para pasar al mercado laboral privado o el mundo de la ciencia en el exterior, son algunas de las modalidades en las que se evidencia el impacto de la crisis universitaria en el claustro docente, que desde noviembre de 2023 hasta la actualidad tuvo una pérdida del poder adquisitivo del 60%, con una inflación que a septiembre cerró en un 152,54% y aumentos salariales en el sector que llegaron al 89,42%.

Para graficar la situación salarial, uno de los reclamos de los universitarios (y la comunidad en general que como nunca se plegó a una demanda que considera propia) con dos manifestaciones masivas en todo el país y un paro nacional convocado para el jueves, hay que remitirse a los aumentos otorgados durante la gestión de Javier Milei que comenzó con un 16% con los salarios de febrero (a cobrar en marzo) de los cuáles un 10% había sido acordado con el Gobierno anterior. Los meses que siguieron fueron de manera decreciente hasta llegar a los haberes de septiembre con una suba del 2%.

En números reales, el Instituto Balseiro confirmó que entre enero de 2023 y agosto de 2024 registró 15 jubilaciones y 45 renuncias de profesores, con un impacto mayor el último año, de 32 dimisiones entre agosto y agosto. Los ingresos en el mismo período, en este año y medio, fueron 43.

En la Universidad Nacional del Comahue se estima que el último año se confirmaron más de 90 renuncias de cargos regulares. El promedio general de jubilaciones al año es de 80 docentes y ahora se evidencia que “apuran la jubilación” porque mientras que antes seguían hasta los 70 años permitidos en la carrera docente, ahora una vez cumplida la edad (60 mujeres y 65 los varones) la mayoría inicia los trámites jubilatorios.

En la UNRN es difícil sistematizar los datos porque la casa de altos estudios está distribuida en sedes y a su vez en carreras que cuantifican estos datos, pero desde los gremios universitarios admiten que la fuga existe.

Hoy a las 10, en la plaza de la Justicia de Cipolletti, se realizará la sesión extraordinaria y pública del Consejo Superior de la Universidad del Comahue.

La situación grave del plantel docente en las universidades

“El problema es serio”, sintetizó Teresa Braicovich, secretaria Académica de la UNCo ante Diario RÍO NEGRO. Graficó varias aristas de este desmembramiento del claustro docente porque además de las renuncias que califica de “grave por la cantidad que hay a esta altura del año”, muchos desisten de la dedicación exclusiva (que implica 40 horas semanales y retención de título) para poder tener trabajos afuera, cambiando esa tarea por dos cargos con dedicación simple (10 horas semanales) o dedicación parcial (20 horas), para tener otras actividades por fuera de la universidad, que muchas veces complementan o hasta generan el ingreso principal.

Braicovich señaló que esta situación “afecta la calidad” de la universidad y puntualizó que carreras vinculadas a las ingenierías o la informática donde es difícil conseguir profesores porque con el boom de vaca Muerta les conviene trabajar en el ámbito privado.

Habrá paro universitario este jueves. Foto archivo/ Cecilia Maletti.

“El patrón que se de nos da es que renuncian docentes de 40-45 años y logramos incorporar estudiantes de 28 a 30 años recién doctorados, entonces se pierden 15 años de experiencia”, indicó el director del Instituto Balseiro, Mariano Cantero, en declaraciones radiales donde enumeró casos puntuales de profesionales de alta calificación que este año se fueron al exterior, tentados por mejores ofertas laborales.

El directivo del instituto que depende de la Universidad de Cuyo y tiene sede en Bariloche puso el foco en “cuidar a las personas”, entendiendo que esta pérdida de docentes experimentados y formados tendrá un impacto directo en la calidad.

Viviana Diez, secretaria Adjunta del sindicato Adurn de la UNRN, planteó la distinción entre “dos tipos” de fuga de docentes, por un lado los vinculados a carreras de desarrollo profesional como las áreas de las ingenierías, ciencias económicas, agropecuarias, veterinarios, etc, que “se desempeñan como docentes pero tienen otros trabajos y por los sueldos magros y depreciados optan por dejar la tarea docente porque tienen gastos como viáticos que ya no se cubren y no es sustentable”.

Docentes encabezaron la última movilización universitaria en Viedma. Foto. Archivo

Por otro lado, está el “núcleo” de los docentes de las ciencias de base o el sector científico tecnológico vinculados a organismos de la ciencia y la tecnología, como Conicet, con “perfiles súper calificados, con trayectoria, que tienen para aportar al desarrollo y son tentados de afuera porque los valores son incomparables. El país los forma pero después se los llevan las universidades y organismos internacionales muy barato para ellos”, señaló en diálogo con Diario RÍO NEGRO.

Para Diez el “fenómeno y ataque directo al financiamiento” impacta de manera directa en todos los eslabones de las universidades y el “último año se vio acelerada” la llamada fuga porque “hay ciertas carreras en las que no se encuentran docentes y cuesta sostener el plantel”, señaló en referencia a las ingenierías e informática.

En la región por ahora no se observa el fenómeno de que docentes de universidades públicas saltas al ámbito de la educación privada, pero sí en algunos casos se advierte que lo sueldos de los docentes de nivel medio son más altos que los universitarios y se produce allí esa migración. Por caso, un auxiliar ayudante de segunda con dedicación exclusiva (40 horas reloj por semana) percibe un salario promedio de 800.000 pesos, un profesor titular ronda los 1,2 millones de pesos.