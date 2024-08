La UNRN declaró la «emergencia salarial» universitaria

El Consejo Superior de la Universidad Nacional de Río Negro (UNRN) se sumó a las expresiones de otras casas de altos estudios y declaró la «emergencia salarial» de los trabajadores universitarios por el crítico contexto económico y presupuestario que atraviesa el sector.

Una declaración similar determinó días atrás la Universidad Nacional del Comahue, luego del paro de trabajadores universitarios que tuvo también adhesión en Neuquén y Río Negro.

El órgano colegiado de la UNRN tuvo el viernes la segunda sesión ordinaria del año, presidida por el rector Anselmo Torres, en la que por unanimidad los consejeros superiores aprobaron «una declaración en el marco de la emergencia salarial para las y los trabajadores universitarios», informó la universidad.

En la declaración se destacó “la extrema preocupación por la situación salarial que atraviesan trabajadoras y trabajadores docentes y no docentes del sistema universitario nacional, entendiendo que no se puede concebir una universidad sin recursos para afrontar erogaciones primordiales para su funcionamiento y, mucho menos, si docentes y no docentes no perciben un salario digno conforme a su tarea”.

Un cuadro de situación crítico en las universidades

El documento señala además que “jamás desde el retorno de la democracia en 1983 las situaciones fueron tan negativas. Es innegable que este escenario pone en peligro el sostenimiento de la universidad pública”.

Puntualizó que el incremento salarial de diciembre a julio de este año fue del 68,6% y en el mismo período de tiempo el costo de la vida según el Índice de Precios al Consumidor fue del 123,49%.

Indicó además que hay trabajadores de la universidad que se encuentran con salarios por debajo de la línea de pobreza, una situación que afecta «alrededor del 50 por ciento del total del personal«.

Consejo Superior de Programación y Gestión Estratégica indicó que es «necesaria una recomposición salarial urgente, por medio de paritarias libres que permitan recuperar el poder adquisitivo, con el objetivo básico de garantizar condiciones laborales coherentes» a las distintas tareas que las y los trabajadores de las instituciones universitarias brindan».

También solicitó a las autoridades nacionales trabajar con la comunidad universitaria «para arribar a una solución razonable a esta delicada situación”.

La UNRN ya tiene una declaración de emergencia económica

La declaración aprobada por el Consejo Superior es respaldada por la declaración de la emergencia económica financiera en el ámbito de la UNRN, votada por el mismo órgano colegiado de gobierno de la UNRN el 29 de febrero de este año.

El rector Anselmo Torres expresó que “sobre los cinco puntos presentados al Gobierno nacional a inicios de este año, solo se resolvió parcialmente el referido a los gastos de funcionamiento de las universidades».

Remarcó que quedan otros temas pendientes, entre ellos los salarios de los trabajadores, las becas, el desfinanciamiento del sistema científico y el de las obras públicas universitarias.

En este contexto, destacó que sin embargo hay «señales altamente positivas: el indudable apoyo de la sociedad a la educación pública, evidenciada en la Marcha Federal Universitaria que se realizó en abril y la media sanción en Diputados a la Ley de Financiamiento Universitario”.

Apoyo a la Universidad de las Madres

En la misma sesión se aprobó un documento de apoyo a la Universidad de las Madres que fue intervenida por el Gobierno nacional en julio. “En tiempos donde la memoria histórica y la educación son muy necesarias, este tipo de acciones no hacen más que retroceder en los derechos y garantías fundamentales de nuestra sociedad, por eso expresamos nuestra solidaridad con las Madres y pretendemos la restitución de las autoridades desplazadas y el giro del presupuesto adeudado a la UNMa”, expresó la declaración de la UNRN.