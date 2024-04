Lacalle Pou se diferenció de Milei: “Se necesita un estado fuerte para gozar de la libertad”

El presidente Luis Lacalle Pou apeló a una imagen uruguaya para explicar lo que piensa sobre cómo debe ser la relación entre el Estado y la libertad, diferenciándose así del discurso del presidente Javier Milei.

“En Uruguay le decimos hacer piecito. Cuando uno era bajo y no podía saltar el muro le hacían piecito. Tenemos que tener un Estado fuerte para que el individuo pueda gozar de la libertad”, dijo el mandatario, en la cena de la Fundación Libertad, del miércoles 24.

“No todos podemos disfrutar de la libertad. Acá seguramente casi todos se vayan en auto, duerman calentitos, los hijos estudien, mañana tienen laburo y tienen salud decente. Ahora, qué difícil gozar de la libertad individual si se vive en un rancho, si no se tiene acceso a una salud, si mis hijos no estudian y por ende no tienen una luz al final del camino para esforzarse”, reflexionó Lacalle Pou, al argumentar por qué considera necesario un “Estado fuerte”.

Ante el presidente Javier Milei, el uruguayo destacó que el “cambio en Argentina” tuvo efectos positivos en Uruguay. Hace más de dos décadas que su país insiste con profundizar el canal de acceso al puerto de Montevideo a 14 metros, pero nunca tuvo una respuesta favorable hasta la llegada del gobierno libertario.

El líder uruguayo que termina su mandato en marzo del año que viene afirmó que un Estado fuerte “significa tener instituciones fuertes y para ello tiene que haber una clara separación de poderes, que no es divorcio. Tiene que haber una democracia fuerte y, no es muy popular lo que voy a decir, pero se la debemos en Uruguay a los partidos políticos. Sin ellos, la democracia es más riesgosa”.