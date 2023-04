Larreta en Bariloche: «No cuenten conmigo para bravuconadas inconducentes. Eso que quede para un reality show»

El jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, cerró la segunda jornada del Foro Llao Llao en Bariloche y en su exposición buscó diferenciarse de sus competidores en la carrera por la presidencia, Patricia Bullrich y Javier Milei.

“«No cuenten conmigo para bravuconadas inconducentes. Eso que quede para un reality show«, dijo dijo Rodríguez Larreta ante los principales empresarios del país y agregó: «Yo estoy para liderar un cambio real y duradero, no para bravuconadas inconducentes”.

El precandidato presidencial llegó al hotel Llao Llao minutos antes de las 21, precisó el diario La Nación, y «se alojó en la suite presidencial (la noche anterior, esa habitación había sido ocupada por Bullrich, su rival dentro de Juntos por el Cambio)».

“Vengo a hablarles solo con la verdad. Ustedes saben que no soy un gran orador y algunos hasta dicen que ni siquiera soy carismático. Pero yo vengo a hablarles al hueso, de frente y con la experiencia y la seguridad de alguien que conoce el Estado hace 30 años y que sabe que las soluciones mágicas no existen. Si hablamos con seriedad, todos sabemos que la inflación no se resuelve con un eslogan, ni la economía se estabiliza con una sola medida. A los problemas complejos, los atacamos solo con soluciones complejas”, afirmó.

También se refirió a Bullrich: “Los que quieran instalar que yo quiero un cambio a medias, les están mintiendo en la cara. Yo soy el primero en decirlo: el cambio tiene que ser profundo. Pero hay formas para hacerlo. Si lo queremos imponer a las trompadas, a los gritos, con agresiones, las chances de lograrlo son cero. No sólo porque ya lo probamos y no funcionó, sino también porque este país es republicano y las reformas tienen que pasar por el Congreso».

Consideró que se necesitan acuerdos: «Este camino, el del acuerdo, va a ser más difícil, pero yo sé que tenemos chances. Esa es mi manera de trabajar y a lo largo de los años lo comprobé. Yo estoy para liderar un cambio real y duradero, no cuenten conmigo para bravuconadas inconducentes. Eso que quede para un reality show”.

Dijo que su objetivo es terminar con el déficit para lograr el equilibrio fiscal. “Eso implica bajar el gasto público y revisar línea por línea el presupuesto de todos los organismos estatales. Es urgente hacerlo porque el ancla es fiscal”, manifestó.

Por último, señaló: «No es una novedad que sacar a la Argentina adelante es muy difícil, si no alguien ya lo hubiera hecho. Mi predisposición es absoluta. Yo quiero liderar la generación del 23, y quiero que sea reconocida por los libros de historia y no por la aprobación inmediata o por los resultados de la próxima elección. Tenemos que ser más ambiciosos”.