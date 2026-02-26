Ley de Glaciares: cómo votaron los senadores de Río Negro y Neuquén

Martín Soria y Enzo Fullone en el debate sobre la reforma de la Ley de Glaciares.

El Senado de la Nación Argentina trató este jueves en el recinto la reforma de la Ley de Glaciares, una iniciativa impulsada por el Gobierno nacional en el marco de un compromiso asumido con los gobernadores de las provincias cordilleranas. El objetivo oficial es avanzar hacia una legislación considerada “más dinámica y menos rígida”, que permita destrabar y potenciar inversiones en minería e hidrocarburos.

En una votación que se anticipaba ajustada, la modificación fue finalmente aprobada con 40 votos a favor y 31 en contra, mientras que un senador se abstuvo, reflejando la fuerte división política que generó el debate.

Cómo votaron los senadores de Neuquén

Por la provincia de Neuquén, los votos se repartieron entre el respaldo y la abstención.

Nadia Márquez (La Libertad Avanza): voto afirmativo .

(La Libertad Avanza): . Pablo Cervi (La Libertad Avanza): voto afirmativo .

(La Libertad Avanza): . Julieta Corroza (La Neuquinidad): abstención, siendo la única senadora en no pronunciarse ni a favor ni en contra.

Cómo votaron los senadores de Río Negro

En el caso de Río Negro, el resultado mostró posiciones contrapuestas entre el oficialismo y la oposición.

Martín Soria (Fuerza Patria): voto negativo .

(Fuerza Patria): . Ana Marks (Fuerza Patria): voto negativo .

(Fuerza Patria): . Enzo Fullone (La Libertad Avanza): voto afirmativo.

El senador rionegrino Enzo Fullone (La Libertad Avanza) señaló que “esta ley transmite el federalismo que necesitamos para que las provincias se desarrollen y tengan mayores ingresos”. «El agua está protegida y esta ley no cambia eso, al contrario, se integra un principio precautorio para que no se toque el inventario», dijo.

En tanto, Martín Soria (Justicialista) afirmó que este no es un proyecto técnico, que tenga fines ambientales» sino “una reforma ideológica, totalmente servil”.

“Lo que el oficialismo pretende a través de esta reforma totalmente ideológica es una Argentina reducida a la exportación de recursos naturales en bruto. Lo que pretende Milei es un modelo de país primarizado donde se exportan recursos naturales de todos los argentinos y de las futuras generaciones totalmente subordinados a los intereses del mercado global”, advirtió.

La aprobación de la reforma tendrá un nuevo debate en Diputados y reaviva la discusión sobre el equilibrio entre la protección ambiental de los glaciares y el desarrollo de proyectos productivos en zonas cordilleranas.