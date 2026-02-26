La Legislatura sesiona este viernes y deja en suspenso la creación del bloque Cambia Río Negro

Pesatti presidió la reunión de Labor Parlamentaria, que integran los presidentes de los bloques. Foto: Pablo Leguizamón.

La Legislatura se reunirá este viernes en sesión extraordinaria, esencialmente por el acuerdo de la Provincia con el consorcio liderado por YPF para la exportación de GNL por el Golfo San Matías.

Mientras tanto, el bloque Cambia Río Negro, autorizado en diciembre por el vicegobernador Pedro Pesatti, quedó en suspenso, a partir de que la bancada oficialista no acompaña la determinación del presidente de la Legislatura.

Su tratamiento en Labor Parlamentaria se postergó hasta la próxima reunión para disponer de un tiempo “prudencial” para que la política resuelva esta situación. Así lo definió Pesatti frente a los presidentes de las bancadas.

En principio, este viernes, desde las 8, la Legislatura se reunirá en sesión extraordinaria para la ratificación del acuerdo de Río Negro con el consorcio encabezado por YPF para exportar GNL.

Mc Kidd fue convocada a participar en Labor por el nuevo bloque, pero no pudo participar. Previamente, Pesatti se reunió por tres horas con López, y aplazaron la cuestión.

Ayer, en Plenario, funcionarios de Energía y de la Fiscalía de Estado informaron y se prevé el respaldo mayoritario del cuerpo, a excepción de bloques peronistas donde todavía existían dudas de sus votos. El orden del día también contempla el tratamiento de la reforma ministerial requerida por Weretilneck.

El Plenario de Comisiones analizó los proyectos del Ejecutivo que se debatirán este viernes en la sesión extraordinaria. Foto: Marcelo Ochoa.

Por su parte, la novedad surgió con el aplazamiento del funcionamiento de la bancada que se referencia con el diputado libertario y precandidato a la Gobernación, Aníbal Tortoriello. Esta pertenencia es central para la resistencia del gobernador Weretilneck para ese armado institucional, lo cual, se advirtió este jueves por parte del oficialismo en la Legislatura, que lidera Facundo López.

El rechazo se midió y se negoció; anunciándose que la resolución quedó en suspenso, con tratamiento pendiente para la próxima Labor Parlamentaria.

En principio, el 30 de diciembre pasado, Pesatti formalizó la resolución N° 460 que “autoriza el funcionamiento” de Cambia Río Negro, formado por los legisladores Patricia Mc Kidd y Santiago Ibarrolaza. Se sumarían, a los pocos días, Gabriela Picotti y, esta semana, Claudio Doctorovich, ambos desertores de la bancada del PRO.

Patricia Mc Kidd fue convocada como presidenta del bloque de Cambia Río Negro. Concurrió, esperó pero, al final, no pudo participar. Foto: Marcelo Ochoa.

Este jueves, Cambia Río Negro prevía estrenar su participación en Labor, incluso se había convocado a Mc Kidd, como su presidenta, que llegó acompañada por Nicolás Yansen, como el secretario Parlamentario. Pero, al final, no pudieron participar.

Esa reunión se inició con más de dos horas de atraso porque, previamente, Pesatti recibió a Lopez, quien evidentemente insistió con los reparos y las negativas. La discusión se extendió por tres horas y se coincidió en evitar una votación donde la bancada de JSRN iría en contra de la norma de su vicegobernador. Por eso, la postergación de definiciones.

Antes del llamado a la totalidad de los presidentes de bloques, Pesatti convocó a Mc Kidd, donde se le informó de la novedad.

Al retirarse, la legisladora no habló con nadie en la antesala del despacho de Presidencia, salvo que invitó al titular de la bancada Vamos con Todos, José Luis Berros, para una charla a solas.

Según la gacetilla legislativa, en Labor “hubo acuerdo en no someter a consideración el pedido formulado de no reconocer el bloque Cambia Río Negro”, dejando “cualquier definición hasta la próxima Labor Parlamentaria.”