Ley Ómnibus: camino a la votación en particular, el oficialismo rechaza tocar al impuesto PAIS y mira al Senado

El oficialismo se encamina a la votación en particular, con rechazo al impuesto PAIS y la mira en el Senado

Corresponsalía Buenos Aires

La Cámara de Diputados iniciará este martes el debate en particular el proyecto de “Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, mejor conocida como Ley Ómnibus, en medio de irresueltas tensiones entre el presidente Javier Milei y los gobernadores: la Casa Rosada ratificó que no aceptará más cambios en materia fiscal y volvió a rechazar así el pedido de las provincias para compensar la pérdida de fondos coparticipables.

“No vamos a discutir ningún punto que tenga que ver con lo fiscal”, sentenció el lunes el vocero presidencial Manuel Adorni, en su habitual conferencia de prensa, al ser consultado sobre los pedidos de las administraciones provinciales. El funcionario recordó que el paquete fiscal de la Ley Ómnibus se quitó para darle celeridad a su tratamiento.

En ese contexto, la Cámara baja comenzará, a las 14, la sesión especial para analizar cada uno de los alrededor de 300 artículos del proyecto que el viernes pasado fue aprobado en general. Aunque la expectativa del oficialismo es avanzar rápidamente para conseguir la media sanción y tratar la iniciativa en el Senado, aún existe resistencia en puntos como los vinculados a las privatizaciones, las facultades especiales y al manejo del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) de la Anses, entre otros.

“La expectativa es que se apruebe la ley, que terminemos con este proceso, con este debate largo y arduo. Todavía quedan algunas diferencias que esperamos sortear en el debate en particular, pero la expectativa es que la ley tenga media sanción en Diputados”, dijo Guillermo Francos, el ministro del Interior.

Para seguir de cerca las tratativas restantes en el Congreso, Francos se sumará recién el viernes a la gira que el presidente Milei emprendió el lunes por el exterior (que incluirá escalas en Israel e Italia). En declaraciones a la prensa, el funcionario nacional se ocupó de desestimar nuevamente el pedido de gobernadores para coparticipar el Impuesto País y cubrir así el rojo que se generó por la suba del mínimo no imponible de Ganancias, promovida por el ex ministro de Economía y ex candidato presidencial Sergio Massa durante la campaña presidencial.

“No hay coparticipación del Impuesto País. El Impuesto País es un impuesto transitorio que tiene que ver con el cepo y la intención del gobierno es terminar con el cepo, con lo cual es un impuesto que va a desaparecer”, planteó Francos y reconoció que, tal como lo indicó el Fondo Monetario Internacional, la Casa Rosada pretende eliminar las restricciones cambiarias “lo antes que se pueda”.

El ministro se mostró confiado en conseguir la aprobación de casi la totalidad de los artículos y reconoció que puede haber algún cambio pero, puntualizó, será en “temas menores”. Incluso esquivó la posibilidad de reformar los textos vinculados a la delegación de facultades.

“Todas las leyes de emergencia económica que han tenido los distintos presidentes en situaciones menos gravosas para los argentinos que la que tiene el país actualmente, heredado de las gestiones anteriores, han tenido esas facultades. No hay motivo para que este gobierno que recién comienza no las tenga también. Todo hace a la necesidad de tomar medidas urgentes”, defendió.

Francos aclaró que no tiene previsto realizar una reunión ampliada con los gobernadores para superar las diferencias. “Seguramente va a haber muchas reuniones particulares porque los gobernadores tienen algunos problemas generales, en el conjunto, que tienen que ver con cómo se les cayó la recaudación de impuestos coparticipables al bajarse una parte del Impuesto a las Ganancias. La ley tenía varias cosas que iban en orden a solucionar esa caída de ingresos, pero como se retiró el paquete fiscal nos comprometimos a tratar las reformas fiscales después de la sanción de la ley”, insistió.

Ley Ómnibus: «Antes del 20 deberíamos tener la ley votada en el Senado»

En Diputados anticipan que el trámite «va a ser largo». Y trascendió que había consenso entre el oficialismo y los bloques de la oposición dialoguista para que la votación se hiciera por capítulos y no por artículos.

“No vamos a dejar presionarnos con el impuesto PAÍS. Se trata de sentarnos por ese impuesto, el Impuesto a las Ganancias y todo lo que quedó afuera y decir ‘bueno muchachos, por algún lado hay que ir‘», apuntó Oscar Zago, el presidente del bloque de diputados nacionales de La Libertad Avanza (LLA).

Zago apuesta al respaldo de los gobernadores y por ello cree que la ley logrará también una rápida aprobación en la Cámara de Senadores. «Antes del 20 deberíamos tener también la ley ya votada en el Senado«, dijo Zago en declaraciones a Radio Mitre.

Los diputados radicales participaron de una cumbre virtual para repasar la posición, aunque el encuentro terminó sin grandes novedades porque se esperan gestos de la Casa Rosada. Los integrantes de la UCR siguen de cerca las cuestiones vinculadas al Impuesto País y al FGS. Sobre este último, vale recordar que las provincias piden una compensación para armonizar las deudas que hay entre las Anses y sus Cajas de Jubilaciones

Atento al contexto, el vocero Adorni envió otro mensaje: “La Ley Bases es una parte importante del camino que tenemos pensado para la Argentina, pero no lo es todo. Cada uno de los artículos para nosotros es fundamental, como también cada uno de los artículos incluidos en el DNU y cada una de las acciones que tomamos en línea con la libertad y la desregulación. El camino es claro, el norte es claro, y vamos a hacer todo lo necesario para seguir cumpliendo ese camino”.