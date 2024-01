Ley Ómnibus | Denuncian que firmaron un dictamen «en blanco»: qué dicen los diputados

Carlos Gutiérrez, diputado cordobés de Hacemos Coalición Federal, denunció que persisten modificaciones no acordadas en el dictamen de la Ley Ómnibus. Por su parte, Agost Carreño, diputado del PRO y quien supo presidir el PRO de Córdoba, expuso una reunión inusual fuera del Congreso, organizada por Federico Sturzenegger, para influenciar votos. Esteban Paulón, diputado santafesino, acusó que los legisladores que apoyaron el dictamen firmando un documento que aún no estaba redactado por completo. Qué pasó.

El diputado Carlos Gutiérrez, del bloque Hacemos Coalición Federal, puso un grito en el cielo cuando, entre legisladores, corroboraron que se registraron modificaciones no consensuadas en el dictamen de la Ley Ómnibus.

A pesar de la firma del dictamen, los cruces en el Congreso se profundizaron debido a modificaciones no acordadas, según denunció. Gutiérrez, representante de cinco legisladores que responden al Gobierno de la provincia de Córdoba, expresó su malestar al descubrir que las reformas implementadas en el capítulo de biocombustibles no formó parte de las negociaciones.

«Cuando creíamos que en el capítulo biocombustible se habían logrado las condiciones para alcanzar un acuerdo que contenga a todos los sectores, nos encontramos con que se realizaron modificaciones que nadie sabe ni quién ni cómo se hicieron, después de un dictamen firmado», afirmó el legislador.

Gutiérrez consideró este hecho como «muy grave» y señaló que «evidencia la prioridad del Gobierno en la recaudación, careciendo de un plan de desarrollo productivo«. Criticó la propuesta de esperar tres años para presentar otra ley y sugirió la necesidad de «plantear un escenario futuro que genere confianza, inversión y empleo».

Cabe destacar que, Gutiérrez representa un bloque clave para el Gobierno, ya que sus cinco diputados podrían garantizar la aprobación de la Ley Ómnibus. Sin embargo, las tensiones generadas por las modificaciones no consensuadas en el dictamen podrían afectar las negociaciones y la aprobación final de la ley.

Ley Ómnibus: Paulón denunció que «firmaron un dictamen en blanco»

El diputado Esteban Paulón, representante del Partido Socialista de Santa Fe, expresó su desacuerdo con la ley ómnibus y dio lugar una denuncia aún más impactante: aseguró que los legisladores que avalaron el dictamen de mayoría firmaron un documento que no estaba completamente redactado.

Según Paulón, hubo tres dictámenes, dos de ellos rechazando la ley por completo y el tercero, firmado por la mayoría, que aún no había sido finalizado al momento de la firma. «Insólitamente, se sigue escribiendo en el Congreso. Firmaron un documento en blanco», dijo.

Paulón enfatizó que su partido no suscribió ninguno de los tres dictámenes presentados, ya que presentaron un documento propio. No obstante, esa denuncia arrojó dudas sobre la transparencia y seriedad del proceso legislativo, generando mayor controversia en torno al próximo debate en el recinto.

Un diputado del PRO dijo que el oficialismo buscó condicionar la votación tras una reunión: «Vi a Sturzenegger y me fui»

El diputado Oscar Agost Carreño, expresidente del PRO cordobés, expuso detalles de una reunión fuera del Congreso que consideró «sospechosa y fuera de lugar». Tras firmar el dictamen de mayoría para la Ley Ómnibus, el parlamentario aseguró que fue invitado a un encuentro con el oficialismo, en un departamento en Recoleta.

La reunión fue presidida por Federico Sturzenegger, expresidente del Banco Central y principal redactor del proyecto, quien -en palabras de Agost Carreño- «buscaba influenciar a los diputados sobre cómo debían votar», en relación a la controvertida ley.

Agost Carreño enfatizó que, a pesar de haber firmado el dictamen, su bloque mantenía numerosas disidencias y que no las dejarían fuera del recinto. «Nosotros no hacemos punteos por separado. No vamos mejorando la ley. ¿Este gobierno decidió que vamos a entrar al recinto con ese documento? Bueno, entraremos y con todas nuestras disidencias. Va a ser muy difícil conseguir la ley, pero así es como el gobierno se ha mostrado», dijo.

Además, consideró que la irregularidad de este tipo de encuentros, alejados de los procedimientos oficiales, genera más tensiones de cara a la «aprobación de una ley que ya es polémica» y cuyos efectos podrían comprometer a varias provincias.

«Cuando vi que estaban punteando personas que no eran diputados y estaba Federico Sturzenegger, me pareció que no era el sentido de la reunión y me fui», expuso.