Ley Ómnibus: qué cambia, qué se negocia y cuándo se trata

Un conjunto de diputados de los bloques Innovación Federal y Hacemos Coalición Federal, liderado por Miguel Ángel Pichetto, presentaron sus disidencias al proyecto de Ley Ómnibus impulsado por el presidente Javier Milei. Los legisladores, entre ellos Carlos Alberto Fernández, Ignacio García Aresca, Oscar Carreño, Juan Fernando Brugge, Nicolás Massot, Yamila Ruiz y Agustín Domingo, enumeraron sus desacuerdos en una carta dirigida al Congreso.

En la misiva, los diputados expresaron su objetivo de contribuir a la gobernabilidad del país, reconociendo la necesidad de herramientas legislativas para llevar a cabo el plan de gobierno de Milei. Sin embargo, destacaron la importancia de permitir un debate serio, libre y profundo sobre las reformas propuestas, especialmente en temas que no requieren urgencia y necesitan un tratamiento más detenido.

Entre las disidencias planteadas, propusieron postergar el debate sobre operaciones de crédito público, reforma electoral, ambiente y otros temas reflejados en el dictamen. Además, mostraron oposición al aumento o incorporación de retenciones a los sectores exportadores, argumentando que estos deben «ser fundamentales para la reconstrucción de una macroeconomía sólida».

En cuanto a la movilidad de prestaciones, los legisladores consideraron vital garantizar la integridad de las mismas frente a la inflación, proponiendo modificaciones sustanciales en este aspecto. También subrayaron la importancia de asegurar el control y participación efectiva del Congreso en los procesos de privatización de empresas estatales.

A pesar de las modificaciones propuestas, los diputados acompañaron un dictamen de mayoría con disidencias, sugiriendo que «si no cede en estos aspectos», no generará los cambios esperados y podría tener consecuencias no deseadas.

Las disidencias, especialmente en puntos cruciales de la ley, podrían influir en la votación en particular y poner en riesgo la aprobación de varios artículos. Las negociaciones continúan, y el proyecto final que se someterá al recinto aún no está definido.

Se postergó el tratamiento de la Ley Ómnibus en Diputados

El oficialismo de la Cámara de Diputados decidió postergar la sesión especial para tratar el proyecto de ley Ómnibus, luego de emitir dictamen de mayoría. La sesión se convocaría para el martes de la próxima semana, permitiendo más tiempo para debatir y mejorar el proyecto, según fuentes parlamentarias.