Ley Ómnibus: el MPN «de ninguna manera» acompañará el proyecto redactado como está

El proyecto de Ley Ómnibus sigue generando repercusiones. Se había llegado a un dictamen y se preveía su tratamiento este jueves, pero finalmente se debatirá en el recino la semana que viene. En diálogo con RÍO NEGRO RADIO, el diputado nacional por el Movimiento Popular Neuquino, Osvaldo Llancafilo, cuestionó las «desprolijidades» y aseguró: «Si estas modificaciones que fueron dialogadas no se transcriben en un escrito, de cara a la la sesión del día martes, no vamos a acompañar el proyecto de ley».

El punto que no habilita discusión, para el referente del MPN, es la eliminación de la zona fría.

«Es una ley que por derecho le corresponde a los patagónicos. Producimos el 70% del gas de la República Argentina. Es impensado que se le pueda aplicar a la tarifa de gas de la provincia de Neuquén un esquema sin ese beneficio, sin ese subsidio, con lo cual nosotros somos tajantes. Eso tiene que estar en el proyecto que se va a tratar en el recinto. Si eso no está, por supuesto, no vamos a acompañar ni en general ni en particular este proyecto de ley», remarcó.

Llancafilo sostuvo que se han mostrado dispuestos al diálogo, pero que las modificaciones de último momento sobre el dictamen resultan un atropello. «Es una desprolijidad. No se pueden alterar dictámenes que ya fueron definidos. Y, además, modificar cuestiones que habían sido preacordadas. Uno cuando firma en disidencia, se entiende que finalmente el dictamen va a componer todas las cuestiones que se han planteado en las disidencias. Nosotros, de hecho, presentamos un escrito con todas esas disidencias sobre los capítulos y títulos en los cuales no estábamos de acuerdo y proponíamos modificar», señaló.

«Aquí, la sesión no se dará en tanto y en cuanto esas modificaciones no sean incorporadas», recalcó el diputado. Como «lo que no está escrito, no existe», insistió en que las modificaciones y, sobre todo, la garantía de que se mantendrá la zona fría, deben estar plasmadas en el documento que llegue al recinto. «En el caso mío particular, yo no voy a acompañar ni en general, ni en particular, una ley que naturalmente no representa los intereses de mi provincia», destacó.

Llancafilo explicó que sí acompañaron «herramientas financieras», para que el Ejecutivo «pueda llevar adelante el plan económico que tienen», como por ejemplo «maximizar la renta petrolera, que le puede generar divisas al país para poder equilibrar la balanza comercial y poder equilibrar también el déficit». Por eso, no avalará una normativa que avance sobre los derechos de los y las neuquinas.

«Nosotros decimos clara, y concretamente, la ley 25.565, (artículo 75), que es la que otorgó el beneficio del subsidio a la tarifa de gas a las zonas frías como la Patagonia, no se tiene que derogar. No hay ninguna posibilidad de negociar ese artículo, en nada. Si ellos pretenden un nuevo cuadro tarifario y en todo caso, resolver las distorsiones que hay en las tarifas de energía del país, bueno, que la variable de ajuste no sea la zona patagónica, porque nosotros le aportamos mucho a mucho al país. El 50% del petróleo, el 70 por si casi el 70% de gas, 65, 67% estamos ahora y el 25% de la energía eléctrica«, añadió.

Ley Ómnibus: las modificaciones que planteó el MPN

Llancafilo agregó que, además de la garantía de la Zona Fría, también propusieron otros cambios sobre la Ley Ómnibus que en el dictamen elevado no se tuvieron en cuenta.

«En concreto, habíamos planteado desde Neuquén las modificaciones al capítulo de hidrocarburos, la invasión de competencias que son provinciales por parte del Ejecutivo Nacional, cuestiones que hacen a la actualización del canon por explotación de recursos hidrocarburíferos, todo lo que hace al tema concesiones y al tema de autorizaciones por parte del gobierno provincial», explicó.

Pero también reprochó que se aumenten las jubilaciones por decreto, tal como plantea el proyecto de ley. «Lo que hace la movilidad jubilatoria, no estamos de acuerdo que el presidente por decreto defina cuánto gana un jubilado, sin que se considere previamente el proceso inflacionario que tenemos hoy. Si no, es cargar sobre nuestros jubilados el ajuste», enfatizó.

