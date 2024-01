Ley Ómnibus: Nadia Márquez afirmó que «no existe ese fantasma de un segundo despacho»

El debate de la Ley Ómnibus marcará la semana política. Al texto original presentado por el presidente Javier Milei hubo modificaciones y se eliminaron artículos. La diputada nacional por Neuquén Nadia Márquez, de La Libertad Avanza, se mostró confiada en que se conseguirán los votos necesarios para lograr su aprobación en la Cámara baja.

La legisladora dijo que espera que mañana se empiece a tratar en Diputados y habló de cómo se vino trabajando en comisiones.

Sobre algunas versiones, que indicaban que había un despacho fantasma, lo negó. “Eso no me consta. No hay ninguna prueba”, sostuvo Márquez, por lo que ratificó que el punto de partida del debate será el dictamen que fue aprobado por mayoría.

Y agregó: “no existe ese fantasma de un segundo despacho. Lo que se firmó, el despacho de mayoría y las observaciones, las disidencias que presentó cada espacio, son las que se presentaron. Eso es así, no existe un despacho segundo a ciegas o escondido . Después los espacios políticos van dialogando y es una práctica común y tiene que ver justamente con llegar a la sesión y seguir profundizando temas”, dijo en diálogo con Vos al Aire en RÍO NEGRO RADIO.

Ley Ómnibus: zona fría

También se refirió a la eliminación de la zona fría, uno de los temas que más hizo ruido en las provincias patagónicas

“Vamos avanzando con un texto para que quede la claridad que los beneficios de zona fría no sean afectados en el nuevo esquema tarifario”; manifestó Márquez.

También, de mostró confiada que se conseguirán los votos necesarios para aprobarse la iniciativa que impulsó el Ejecutivo.

