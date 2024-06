Liberaron a 17 imputados por los incidentes durante el tratamiento de la Ley Bases

La jueza María Servini ordenó la libertad de 17 imputados por los destrozos ocurridos en los alrededores del Congreso el miércoles pasado durante el tratamiento de la Ley Bases en el Senado y resolvió mantener detenidos a otras 16 personas.

Durante todo el viernes, un amplio arco de referentes de organizaciones de Derechos Humanos, políticas, sociales y sindicales exigió la liberación de los manifestantes.

La jueza Servini de Cubria tomó la decisión de la liberación luego de escuchar a todos los imputados en indagatoria y evaluar las imágenes de las filmaciones que se incorporaron a la causa, indicaron a Infobae fuentes judiciales.

“Libertad, libertad, a los presos por luchar”, fue el cántico que más retumbó desde la calle y que se escuchó en la abarrotada sala donde los dirigentes políticos y de Derechos Humanos realizaron un informe de situación.

Las críticas al fiscal Stornelli

El comunicado de la Oficina del Presidente, del que se sirvió el fiscal Carlos Stornelli para argumentar su dictamen, en el que se calificó de “terroristas” a los manifestantes que protestaron contra la Ley Bases, provocó indignación y amplificó la bronca contra el Poder Ejecutivo.

“(Patricia) Bullrich, fascista, vos sos la terrorista”, fue otro de las consignas que se cantaron, en alusión al papel que le asignan a la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, en el operativo de represión.

La diputada nacional del Frente de Izquierda Myriam Bregman, quien tuvo un rol protagónico en la actividad, destacó que esta “es la unidad más grande que se ha visto en muchos años”.

“Hace años que no había una presencia gremial, política, social, de las organizaciones sociales y de los organismos de Derechos Humanos para decir libertad de los detenidos, libertad de las detenidas y el cierre inmediato de esta causa”, señaló la referente del PTS.

“Realmente fue un hecho notable, me parece que la jueza (María Romilda) Servini de Cubría debería mirar a la hora de resolver si va a seguir las indicaciones que le dan el fiscal Stornelli y su jefa Patricia Bullrich o va a mirar a todo este conjunto de organizaciones que le están diciendo que esto es una persecución lisa y llana y que no puede seguir en pie”, expresó la ex candidata presidencial.

El diputado nacional del Frente de Izquierda, Nicolás del Caño, aseguró que es “fundamental la más amplia unidad para que caigan estas infames acusaciones que hace Bullrich para coartar nuestro legitimo derecho a la protesta”.