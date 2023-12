Los futuros Diputados Nacionales por Río Negro recibieron sus diplomas en Viedma: Soria y Mas, ausentes

Entre las muestras de euforia de Lorena Villaverde (Partido Fe), la tranquilidad de Sergio Capozzi (Juntos por el Cambio) y la incomodidad de Franco Paniz (apoderado de Unión por la Patria) se desarrolló este lunes en Viedma la entrega de los diplomas a los Diputados Nacionales electos por Río Negro.

La presencia de Paniz fue para recibir los certificados de Martín Soria y de Alejandra Mas, electa como representante rionegrina en el Parlasur, ambos ausentes en la ceremonia.

Los resultados oficializados, tras las elecciones del 22 de octubre pasado en la categoría Diputado Nacional, fueron: Unión por la Patria 134.331 (32,84%), La Libertad Avanza-Partido Fe 126.851 (31,01%) y Juntos por el Cambio 67.806 (16,58%) y así se repartieron una banca para cada agrupación.

El acto se desarrolló en la sede del Juzgado Federal de Viedma con las presencias del Juez de la Cámara Federal, Richard Gallego; el juez Federal subrogante de Viedma, Hugo Greca; y la titular del Superior Tribunal de Justicia, Liliana Piccinini; quienes componen la Junta Electoral Nacional, distrito Río Negro. También estuvieron presentes los integrantes del STJ, Sergio Ceci y Cecilia Criado; el juez electoral, Carlos Da Silva; los legisladores, Juan Martín y Marcelo Mango; y el ministro de Gobierno de la provincia, Mariano Ferrari; entre otras autoridades.

Gallego destacó la importancia del acto porque «sabemos que podría ser sustituido por una simple entrega por la ventanilla de la Secretaría Electoral o remitirlos por correo» pero sería «desmerecer un proceso republicano que se viene consolidando con cada elección».

Agregó que «la importancia del acto radica en el hecho que representantes de uno de los poderes del Estado, en este caso el Poder Judicial, entrega sus diplomas a quienes serán parte de otro de los poderes del Estado: diputados nacionales que conformarán el Poder Legislativo, el Congreso de la Nación» y sostuvo que «esto es una de las manifestación, entre otras muchas, que nuestro sistema normativo con sustento constitucional contempla como una interacción entre los poderes, sin renunciar a la independencia que debe existir entre ellos».

Por último recordó «los actos eleccionarios durante el año» y remarcó que «se registra un hito» con la «conmemoración de los 40 años de convivencia democrática»

Lorena Villaverde: «logramos poner la piedra fundacional de La Libertad Avanza»

Villaverde fue la más eufórica durante el acto y la que recibió los mayores aplausos de suss familiares y seguidores. Señaló que «es un momento muy importante, no solo personal, sino de todo el equipo de trabajo» y remarcó que «ellos decidieron que yo sea su representante».

Valoró que «en este poco tiempo logramos poner la piedra fundacional y fundamental de la idea de La Libertad en Río Negro».

Sobre sus expectativas dijo que «son acompañar todo lo que quiera al presidente electo, Javier Milei; para sacar adelante las prioridades y la emergencia, con nuestra voz y nuestro voto» según «el orden de las prioridades para las reformas profundas, todas ellas con consenso» y «en directa relación de la situación de la provincia».

Señaló que «todas las medidas que se tomen es para sanear la crisis a la que nos llevó este gobierno», por la administración de Alberto Fernández, y remarcó que «todo lo que se propuso en campaña se va a cumplir», por las medidas anunciadas por Milei.

El juez Greca entregó el diploma a Villaverde. Foto: Marcelo Ochoa.

Capozzi: llega a la Cámara con tres propuestas concretas

«Mis expectativas son las mejores» indicó Capozzi y recordó que «cuando me eligieron para ser candidato fui con un montón de propuestas, algunas encadenadas».

Anticipó que «desde que empiecen las sesiones extraordinarias estaré en mi banca, llevando mis propuestas, y si el presidente de la cámara decide que no sean tratadas ahora será en las ordinarias» pero «siempre en beneficio de los rionegrinos».

Entre sus propuestas marcó «la ley de alquileres, que tiene parches pero no resuelve el fondo de la cuestión», la «actualización de la ley laboral, que tiene un atraso de 50 años, y no hay nada más vivo que las relaciones del trabajo, hay que actualizarlas no puede ser que la mitad de los trabajadores estén en negro o por debajo de la línea de pobreza».

Dijo que su tercera iniciativa será «sobre la Línea Sur que es la más olvidada de la provincia y está relacionado con el Corredor Biocéanico». En ese sentido anunció que «voy a integrar la comisión binacional Argentino-Chilena para desarrollar eso y que la línea sur tenga fuentes de trabajo genuino».

Tiene en claro la relación con el futuro oficialismo porque recordó el apoyo a Milei pero «con condiciones programáticas» y agrego, como ejemplo, «no privatizar las empresas a ojos cerrados, sino hacerlas más eficientes».