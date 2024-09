Luciana Ortiz Luna denunció un desalojo de personas en situación de calle en Neuquén

Luciana Ortiz Luna, la subsecretaria de Emergencias y Riesgo de Neuquén, denunció que desalojaron a personas en situación de calle. Comentó que fue una acción “diferente” a los censos que realizó su cartera. Aseguró que «no sabe» quién los llevó adelante, pero que fue «un desalojo importante». Lo contó en RÍO NEGRO RADIO, tras la polémica por el mensaje donde cuestionó a dos funcionarios del gobierno provincial. El Gobierno detalló cuáles fueron las actividades oficiales que realizaron.

La subsecretaria contó que el hecho ocurrió ayer por la noche y le avisaron por mensaje. Mencionó «no sé quién estuvo a cargo del procedimiento». «Se que fue un desalojo importante, le tiraron sus cosas, sus colchones», relató.

Ortiz Luna relató que «aprovecharon y repartieron viandas que, según lo que decían, era de muy mala calidad. Realmente esas cosas no se hacen». «Espero que estas personas estén en buenas condiciones», confió.

Relacionó la acción con los censos que realizó su cartera el 27 de agosto y los que llevó adelante la subsecretaria de Familia este dos de septiembre, dos actividades diferentes.

Aseguró que el área de Emergencia y Riesgo realiza este tipo de relevamientos mes a mes. «Tienen otro tipo de seriedad, de objetivo, con asistencia y abordaje sanitario«, comentó.

«No quiero pensar que este “censo” (el de la subsecretaría de familia), lo digo entre comillas, tenga que ver con el desalojo que se hizo anoche», manifestó.

Luciana Ortiz Luna denunció desalojo de personas en situación de calle: qué dijo el Gobierno

El gobierno de Neuquén envió un informe en el que se detallan las tareas que se realizaron hasta ahora en cuanto a las personas en situación de calle.

La última actividad que se menciona en el documento es la que se realizó este 2 de septiembre y que publicó en redes sociales El director de Vulnerabilidades. «Desde la Subsecretaría de Familia del Ministerio de Gobierno, a través de la Dirección Provincial de Vulnerabilidad, se llevó a cabo el primer censo oficial de personas en situación de calle. Más de 20 voluntarios de organizaciones de la sociedad civil, Red Solidaria, personal del área de Familia, del Ministerio de Trabajo y Desarrollo Laboral, de Seguridad y de Juventud recorrieron anoche la capital neuquina. Los datos del censo son claves para poder comprender la realidad de esta población y poder planificar una mejor contención y respuesta a las urgencias».

Sin embargo, Ortiz Luna remarcó que la acción que denunció, ocurrió este miércoles por la noche.

Luciana Ortiz Luna denunció desalojo de personas en situación de calle: el mensaje que publicó en redes sociales

La denuncia se conoció luego de que se destapara nuevamente una polémica con dos funcionarios. Publicó en Instagram un mensaje crítico dirigido supuestamente a Luis Sánchez y Martín Giusti quienes estaban bajo su mando, dentro del ministerio de Ousset, y luego fueron reubicados.

El mensaje de Ortiz Luna, relacionado con el censo de personas en situación de calle que se llevó adelante el 2 de septiembre, reavivó tensiones con Giusti, con quien había tenido una disputa mientras él dirigía Defensa Civil. En abril, las oficinas de Giusti fueron requisadas por órdenes de Ortiz Luna, lo que provocó su reubicación bajo el ministro de Gobierno, Jorge Tobares.

Ortiz Luna escribió en redes: «Y nos pasó el agua… en manos del dúos manco. Que bueno que inventen lo que ya se inventó, sigan con demagogia«.

En diálogo con RÍO NEGRO RADIO aclaró que: «la frase original era el Dios manco, lo que pasa es que como no tenía los anteojos salió el dúo, pero bueno, dije que tenía que decir así».

expesó: «creo que es una frase importante para darse cuenta de que para hacer una tarea tengo que saber». «A veces estoy mirando qué hace el otro, a ver cómo puedo o taparlo o copiarlo, si copiar lo que hace el otro le sirve a la gente bien, pero quisiera pensar que el “censo” lo pongo con comillas que se hizo, no tuvo que ver con el desalojo», comentó.

En cuanto a la relación con sus compañeros, destacó: «que formen parte del mismo gobierno no significa que seamos lo mismo». «Yo no tengo por qué trabajar con personas que incluso no tienen ni siquiera un mismo objetivo en la vida ni mi trabajo», finalizó.