¿Luis Caputo estará celoso?: Javier Milei buscó a los periodistas antes que hable Adorni para elogiar a Pettovello

Javier Milei reforzó esta mañana la estrategia de control de daños que empezó a desplegar desde la semana pasada para contener el escándalo de los alimentos. Esta mañana, antes de la conferencia de prensa del vocero Manuel Adorni, defendió por cuarta vez a la ministra de Capital Humano. En una ronda informal con periodistas de distintos medios, dijo que «Sandra Pettovello es la mejor ministra de la historia». De esta manera, el presidente volvió a elogiar a un funcionario como en aquel acto en Córdoba, donde al ministro de Economía, Luis «Toto» Caputo y lo calificó como un «rockstar».

El respaldo a Pettovello surgió en medio de las acusaciones sobre su responsabilidad en las irregularidades detectadas en la cartera, que buscaron resolver con la desvinculación de Pablo de la Torre, secretario de Desarrollo Social y la denuncia en su contra.

En una visita inesperada a la sala de conferencias de la Casa Rosada, el primer mandatario volvió a apuntar contra el kirchnerismo. “Defiendo a Pettovello y es la mejor ministra de la historia. La corrupción la tienen los kirchneristas, por los negocios turbios que hicieron. Con aquello que no esté en orden vamos a ser implacables”, dijo a los periodistas acreditados, escoltado por el vocero Manuel Adorni en el marco de su conferencia de prensa diaria.

Milei hizo la aclaración poco después de encabezar la reunión de Gabinete, a la que se sumó después de varias en las que no estuvo presente entre viajes y las tensiones con el eyectado Nicolás Posse. Llamativamente, Pettovello no estuvo presente, y los motivos, a pesar de las consultas a Capital Humano, no se aclararon.

Sin embargo, ayer había estado en la Casa Rosada para la jura de Guillermo Francos; antes el propio primer mandatario la había visitado en la sede de la cartera, y el domingo la había recibido en Olivos.

Por la mañana, el Presidente había hecho otro gesto de cercanía para exhibir distensión en el complicado momento del Gobierno, al caminar inéditamente hasta las rejas que protegen la Casa de Gobierno y saludar a un grupo de chicos de primaria que se encontraban en excursión escolar. Sus equipos de redes filmaron la amena escena y la difundieron.

Con información de Infobae

Javier Milei buscó a los periodistas antes que hable Adorni y dejó estas frases

«Pettovello es la mejor ministra de la historia», así contestó Milei ante la pregunta respecto a la confianza depositada en la titular de Capital Humano. Además, ante la posibilidad de corrupción dentro de su gestión, el presidente no cazó el guante y tiró la pelota: «Corrupción tiene el kirchnerismo con los negocios turbios que hicieron».

Ademas, sostuvo que bajo su mandato habrá tolerancia cero con los hechos de corrupción. «Lo que no esté en orden, nosotros seremos implacables con la corrupción en todas las líneas», sostuvo.

Respecto a la inclusión de Federico Sturzenegger, Milei dijo «estamos viendo qué lugar le damos». También confirmó que su equipo de gobierno está trabajando en el avance hacia una reforma del Estado con ayuda de Google y con IA. «Habrá reformas con el uso de inteligencia artificial», dijo.

Las preguntas fueron variadas y quien no escapó de la respuesta del presidente fue el exjefe de Gabinete Nicolás Posse. Uno de los periodistas en la sala le consultó a Milei sobre la posibilidad de espionaje por lo que se lo acusa al exfuncionario. «Posse es historia», repitió.

«Francos es una maravilla, lo elegí yo. Es el mejor para el cargo», respaldó el líder libertario frente a la consulta respecto a la designación del exministro del Interior y ahora jefe de Gabinete.

Lejos de dejar de elogiar al titular del Palacio de Hacienda, Milei volvió a tirarle flores a sus funcionarios: «Caputo está mas firme que el edificio este, es el mejor ministro de Economía de la historia», cerró.