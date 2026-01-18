Reforma laboral en el Senado: el oficialismo blinda fechas y busca sancionarla en febrero

El Gobierno nacional ya tiene definida la hoja de ruta para intentar convertir en ley la reforma laboral antes del inicio de las sesiones ordinarias. El oficialismo en el Senado blindó un cronograma que apunta a sesionar entre el 10 y el 12 de febrero, para lo cual el Ejecutivo activará un nuevo período de sesiones extraordinarias a partir del lunes 2 de ese mes.

La estrategia está centralizada en la figura de Patricia Bullrich, quien no solo preside el interbloque de La Libertad Avanza (LLA), sino que también será la encargada de defender el proyecto en el recinto como titular de la comisión de Trabajo y Previsión Social.

El «operativo hormiga» para llegar a los 37 votos y aprobar la reforma laboral en el Senado

Con solo 21 senadores propios, el oficialismo enfrenta el desafío de conseguir 16 voluntades extra para alcanzar el quórum y la aprobación. La cacería de votos se divide en dos etapas.

Una comisión liderada por la abogada Josefina Tajes empezará, este lunes, a recolectar los pedidos de cambios de la UCR, el PRO y hasta de la CGT. El objetivo es pulir el texto para evitar «sorpresas» durante la votación en particular.

Por su parte, Patricia Bullrich iniciará el «cara a cara» con los jefes de bloque de la oposición dialoguista a fines de enero. El oficialismo necesita «pescar» en el estanque de los 10 senadores radicales y los 3 del PRO, además de los legisladores provinciales que responden a sus gobernadores.

Malestar en el peronismo y apoyo en las sombras

Mientras el oficialismo negocia con los sectores dialoguistas, en los pasillos del Congreso se observa un fenómeno particular: el silencio del cristinismo. Según relata Infobae, esta falta de señales de la conducción de Unión por la Patria ya genera ruidos internos en sectores del peronismo federal que ven cómo la discusión pasa por delante de ellos sin poder intervenir.

Por el contrario, algunas fuerzas del interior ya habrían garantizado su acompañamiento bajo la superficie, cerrando acuerdos políticos previos que exceden el articulado de la ley. «Estamos haciendo las cosas con calma; hay que mirar la película y no la foto del kirchnerismo», confiaron fuentes de peso en el Senado.

Fechas clave en el calendario parlamentario: