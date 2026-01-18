«Mi casa se abrió al medio»: el cerro Hermitte se desplaza y hay 90 familias evacuadas en Comodoro Rivadavia

El suelo dejó de ser firme en Comodoro Rivadavia. Lo que comenzó como un monitoreo preventivo semanas atrás, derivó este domingo en una catástrofe geológica: el desplazamiento del cerro Hermitte obligó a la evacuación de urgencia de 90 familias, que debieron abandonar sus hogares prácticamente con lo puesto.

La inestabilidad del terreno en los barrios Sismográfica y Marquesado no solo destruyó paredes, sino que colapsó la infraestructura básica de la zona. Personal de Camuzzi confirmó fugas de gas masivas por la rotura de cañerías, transformando el área en una verdadera «zona de peligro».

Los relatos de las familias evacuadas en Comodoro Rivadavia

Los relatos de quienes lo perdieron todo son crudos. «Mi casa se abrió al medio», describió uno de los vecinos afectados.

No se trata de fisuras estéticas: son fracturas estructurales que atraviesan los cimientos. Según advirtió Alfredo Gómez, presidente de la Asociación Vecinal del barrio Mosconi, el riesgo de que las viviendas terminen de desbarrancarse es inminente.

El saldo de la emergencia hasta ahora:

90 familias evacuadas (algunas desde el viernes).

(algunas desde el viernes). Fugas de gas internas confirmadas por Camuzzi.

confirmadas por Camuzzi. Corte total de servicios de agua y gas por rotura de cañerías troncales.

de agua y gas por rotura de cañerías troncales. Calles intransitables por el cambio en la fisonomía del terreno.

La situación en el cerro Hermitte vuelve a encender las alarmas sobre el planeamiento urbano en Comodoro Rivadavia. La construcción en laderas inestables es un riesgo histórico en la ciudad, pero esta vez la magnitud del desplazamiento superó cualquier previsión técnica.

Mientras los equipos de emergencia y técnicos geólogos monitorean el cerro, la incertidumbre es total: la tierra sigue moviéndose y las familias no saben si sus hogares seguirán en pie mañana. Las autoridades locales analizan la posibilidad de declarar la zona como inhabitable de forma permanente.