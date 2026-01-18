Horóscopo de hoy domingo 18 de enero, signo por signo: las predicciones para Aries, Tauro, Géminis y más

Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo Infórmate lo que depara tu futuro a través del horóscopo

Consultá el horóscopo de tu signo:

ARIES (del 21/3 al 20/4) Hoy: Esas clases de informática que tenías pensado tomar resultarán efectivas para tu actividad laboral. Comienza a estudiar. Amor: Un gran amor, que ya creías olvidado, regresará sorpresivamente y pondrá en jaque tu actual relación de pareja. Riqueza: Si no tomas la iniciativa, nunca lograrás un ascenso o un mejor sueldo. El conformismo sólo te lleva a estancarte. Bienestar: Estudiar alguna disciplina circense te ayudará a superar la timidez y forjará en ti una personalidad desenvuelta y desprejuiciada.

TAURO (del 21/4 al 21/5) Hoy: Los nervios propios de cualquier cambio brusco se disiparán en el día de hoy, ya que un excelente comentario llegará hasta ti. Amor: Lo que te moleste de tu pareja no debes dejarlo pasar. Habla de manera sincera y exprésale tus sentimientos más íntimos. Riqueza: No hagas que tu familia te vea como un permanente proveedor de dinero. Fija límites o siempre acudirán a ti. Bienestar: Eres carismático, inteligente y muy trabajador, pero la gente tiene una imagen errónea de ti. Demuéstrate tal cual eres.

GÉMINIS (del 22/05 al 21/06) Hoy: Sucederá algo que te hará pensar que quienes dicen ser tus amigos no son tan sinceros como parecen. Analízalos mejor. Amor: Es inevitable que te enamores de esa persona que anda coqueteándote. Pero ten cuidado porque ella no está sola. Riqueza: Cuentas con el apoyo de familiares y amigos para iniciar ese proyecto que tienes entre manos. No dudes, arranca. Bienestar: Lograrás las cosas a tu manera, de la forma que te las habías propuestos. Tu intransigencia es imbatible, sigue por ese camino.

CÁNCER (del 22/06 al 23/07) Hoy: Modela un poco tu carácter y aprende a cerrar la boca en algunas oportunidades, así te evitarás varias peleas. Amor: La convivencia no es lo que imaginabas, las peleas son cotidianas y no te sientes cómodo. Sé sincero y habla con tu pareja. Riqueza: Todos aspiramos a lograr un buen puesto, pero manejándote gracias a tus influencias no es lo más conveniente. Bienestar: Deberás dejar en claro algunas cuestiones familiares si no quieres que después surjan problemas. Sé bien específico y contundente.

LEO (del 24/07 al 23/08) Hoy: Que las lecciones duras que debiste experimentar en tu pasado se afiancen en tu personalidad evitando repetir errores. Amor: Existen ciertas actitudes por parte de tu pareja que no puedes darte el lujo de perdonar libremente. Imponte debidamente. Riqueza: Tendrás una jornada laboral cargada de tensiones y sobresaltos continuos. Apela a tu tranquilidad para sortearla. Bienestar: No te permitas cejar estando en la recta final de la concreción de tus metas personales. Las dificultades y el cansancio son normales. No cedas.

VIRGO (del 24/08 al 23/09) Hoy: Lograrás juntar la fuerza de voluntad necesaria para encarar un cambio dramático en tu rutina diaria a partir del día de hoy. Amor: Encontrarás en tu pareja todo lo que necesitabas para modificar tus actitudes negativas o falencias. Aprovecha esto. Riqueza: Tu incapacidad para organizarte eficientemente complicará de manera abismal la concreción de tus tareas para el día de hoy. Bienestar: No te dejes influenciar por las palabras de las personas que te rodean a la hora de tomar una determinación. Evalúala detenidamente y decide.

LIBRA (del 24/09 al 23/10) Hoy: El día de hoy dedícate a solucionar lo urgente. No pierdas tiempo en nimiedades o padecerás las consecuencias. Amor: Tu relación de pareja funciona a la perfección. Es momento de comenzar a pensar en proyectos comunes y a largo plazo. Riqueza: Te conviene marcar una línea divisoria entre los que son aliados y aquellos que sólo buscan derribarte de tu puesto. Bienestar: No seas tan cerrado en tus pensamientos. La gente que te rodea puede enseñarte diferentes maneras de enfrentar la vida.

ESCORPIO (del 24/10 al 22/11) Hoy: Hoy te levantaste con las energías renovadas, pero las noticias que lleguen hasta ti lograrán ponerte de mal humor. Amor: Sería bueno que hagas partícipe a tu pareja de los problemas que debes solucionar. Ella sabrá aconsejarte de la mejor manera Riqueza: Tu trabajo está haciendo estragos en tu hogar. Escoge entre una vida dedicada al trabajo o más tiempo con tus seres queridos. Bienestar: Los problemas del hogar déjalos en casa y los del trabajo en el trabajo. No mezcles porque tu mente sufrirá las consecuencias.

SAGITARIO (del 23/11 al 22/12) Hoy: Siempre te gusta salirte con la tuya y hacer lo que quieres, pero una persona te manejará a su antojo y tendrás que obedecer. Amor: La relación que tienen es muy saludable y honesta. Pero el tiempo y la rutina harán estragos en esta pareja. Riqueza: Si pierdes el tiempo fijándote qué hacen tus colegas, nunca lograrás progresar en tu trabajo, y mucho menos lograr un ascenso. Bienestar: Cambiar la decoración de tu hogar o al menos mover los muebles de lugar hará que las energías se modifiquen para bien.

CAPRICORNIO (del 23/12 al 20/01) Hoy: Hoy sientes que nada te satisface y te molestará estar rodeado de gente. Cálmate y regálate un tiempo para ti. Amor: El amor ideal no existe, sí existe el equilibrio entre el amor ideal y el real. Así que, conéctate más con la realidad. Riqueza: Gastar algún dinero en salidas románticas o en un viaje junto a tu pareja servirá para afianzar la relación. Bienestar: Tus colegas te admiran por tu buen desempeño y tu modo de relacionarte con los demás. Aprende a utilizar esas virtudes.

ACUARIO (del 21/01 al 19/02) Hoy: Finalmente llegarás al límite de tu paciencia y cambiarás tu táctica para manejar los arranques en tu relación. Amor: No podrás creer el giro que tomará tu vida en el día de hoy a nivel emocional. Simplemente déjate llevar por los eventos. Riqueza: Deberás avocarte completamente a tus responsabilidades en le día de hoy si pretendes cumplir con tu agenda para la jornada. Bienestar: Adáptate a los tiempos de la situación. No apresures las situaciones en la relación o te arriesgaras a plantar la semilla de la inseguridad en ella.