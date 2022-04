Luis Puenzo se resiste a abandonar el INCAA y a la tarde se reúne con Tristán Bauer

El presidente del Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales (INCAA), Luis Puenzo, negó que le pidieran la renuncia tras los incidentes de ayer en la sede del organismo autárquico, y aseguró que mantendrá una reunión por la tarde con el ministro de Cultura Tristán Bauer.

«Con Tristán hablé y nos vamos a reunir en un rato. En toda la mañana estuve hablando con radios. No renuncié, y he leído que me van a pedir la renuncia. En el fondo es un hecho irrelevante, no lo digo con arrogancia, porque lo que importa es la situación de la industria y no si estoy o no a cargo del INCAA. No tengo alma de funcionario», habló en diálogo con Claudio Villaruel para AM990.

Al ser consultado sobre un posible alejamiento del cargo, el funcionario manifestó: «Dada la carga que significan estas cosas, me iría dentro de diez minutos. Pero dado el cariño que tengo por la ley y la industria y sintiéndome integrante, me gustaría poder terminar lo que creo que le vendría bien a la industria, pero como creo que no es algo muy compartido, si no lo puedo hacer, no lo haré. Nada me tiene asegurado a la silla».

Asimismo, el titular del INCAA descartó sentirse un funcionario, y contó que asumió a la presidencia del instituto en un «momento bisagra» para la Argentina, pero debió enfrentar la pandemia, el presupuesto no aprobado para el 2022 y el impacto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

La reunión con Tristán Bauer

El funcionario a cargo del Incaa confirmó que hoy tendrá una reunión con Tristán Bauer: «Los argumentos lo conoce el ministro y el gobierno, la situación es muy muy desesperante para la industria en términos económicos, es algo más que evidente, tenemos un horizonte oscuro que es el 31 de diciembre cuando vence la ley de caducidad (que asigna recursos al fondo de fomento)».

«Si me tengo que ir, me iré», adelantó el cineasta, y justificó la situación por la falta de recursos: «Es difícil suponer que puede haber más dinero que este, se trata de administrarlo sanamente- explicó-, hubiera sido bueno hacerlo de común acuerdo con la industria», se lamentó.

«En este momento nadie ignora que hablar de subsidios es casi una mala palabra, es muy difícil sostener la necesidad de que la cultura sea protegida en la Argentina como lo ha sido siempre».