Macri se mostró distante de Milei y rechazó la postulación de Ariel Lijo a la Corte: «Es un error»

El expresidente Mauricio Macri se pronunció en contra de la postulación del juez Ariel Lijo a la Corte Suprema de Justicia, calificándola como «un error». Macri aseguró haber comunicado su desacuerdo a Javier Milei, principal impulsor de la candidatura de Lijo. Qué dijo.

«Pienso lo mismo que le dije a Javier, que no estaba de acuerdo, me parece que es un error. También lo dije hoy, lo más importante para restablecer a la Argentina es la confianza. La economía estable, sin inflación, sin déficit fiscal, es una pala, pero lo más importante es la Justicia«, expresó Macri.

Añadió que nominar a alguien que ya genera un gran debate no es comprensible para él: «Pero es una decisión de él».

Macri destacó que durante su conversación con Milei fue directo: «Mi planteo con Milei fue ese. Hablar con la verdad y que nadie se enoje. Yo le dije todo lo que pienso. Le comenté que no me gusta Lijo y me contestó que es una decisión. Él cree que va a hacer un cambio, pero yo le respondí que necesitamos recuperar la confianza».

Respecto a la postura del PRO en el Senado, Macri anticipó que la mayoría de los senadores del partido votarán en contra del pliego de Lijo, aunque admitió que podría haber excepciones: «La mayoría de los senadores no va a votar el pliego, puede que haya alguno que sí».

Hasta ahora, Ariel Lijo ha recibido 33 impugnaciones, 14 adhesiones y una observación en el Senado. La Comisión de Acuerdos le trasladará estos cuestionamientos y el magistrado tendrá tres días para responder.

La oposición de Macri y del PRO a la postulación de Lijo añadió un nuevo capítulo a la polémica que rodea esta candidatura, reflejando las divisiones y tensiones políticas en torno a la composición del Máximo Tribunal. La decisión final sobre la aceptación o rechazo del pliego de Lijo será crucial para el futuro de la justicia en el país.