Macri y Massa se cruzaron tras aumentar el piso de Ganancias: ¿qué se dijeron?

El ministro de Economía y candidato presidencial de Unión por la Patria (UxP), Sergio Massa, puso en «compromiso» a la oposición para que vote a favor del proyecto de ley que busca eliminar la cuarta categoría del Impuesto a las Ganancias. En medio de acusaciones de «oportunismo» por parte de Juntos por el Cambio, Massa acusó al expresidente Mauricio Macri de «estafar» a los trabajadores al no cumplir su promesa de eliminar este impuesto. Qué le respondió el exmandatario.

En una entrevista con C5N, Massa hizo un llamado a la oposición para que apoye la eliminación de impuestos a los trabajadores. Criticó la falta de autocrítica por parte de Macri y señaló que el exmandatario prometió durante su campaña que los trabajadores no pagarían Ganancias, pero no cumplió esa promesa.

«Ya borraron con el codo que los trabajadores no iban a pagar ganancias en su gobierno, cuando Macri los estafó. No vuelvan a hacer lo mismo ahora, no sentándose en el recinto», afirmó Massa.

El ministro destacó la importancia de que los trabajadores sientan que el Estado no les quita parte de su salario con un impuesto que considera injusto, ya que el salario no debe considerarse ganancia, sino remuneración.

Massa también habló sobre la necesidad de tener un sistema tributario progresivo en Argentina, donde aquellos que tienen más capacidad contribuyan más. Señaló que el país debe trabajar en un sistema que promueva la equidad fiscal y ayude a reducir la desigualdad económica.

En cuanto al crecimiento económico, Massa subrayó la importancia de que este crecimiento beneficie a un amplio sector de la población y no quede concentrado en unos pocos. Hizo un llamado a construir un sistema en el que los beneficios se distribuyan de manera justa y equitativa.

El candidato presidencial también subrayó la importancia de las próximas Elecciones Generales y señaló que el futuro de Argentina está en manos de los votantes. «Depende de ustedes. O volvemos al 2015 o caminamos hacia el futuro», concluyó Massa, en su discurso frente a los trabajadores y sindicatos.

Macri acusó a Massa de «empobrecedor» y dijo que reformar el Impuesto a las Ganancias es un «mamarracho electoral»

Mauricio Macri arremetió contra la reciente decisión del ministro de Economía y candidato presidencial, Sergio Massa. Tras la decisión del ministro de Economía, que elevó el piso del Impuesto a las Ganancias, el expresidente calificó la medida como un «mamarracho electoral» y argumentó que lo que se necesita es una «reforma integral de la economía».

Massa anunció que a partir del 1° de octubre, el piso del Impuesto a las Ganancias se elevará a $1.770.000 con el objetivo de eliminar completamente el impuesto a partir de enero de 2024 si gana las Elecciones Generales de 2023. Sin embargo, Macri expresó su desacuerdo con esta medida en una entrevista con TN.

«Adhiero a lo que dijo nuestra candidata, es un mamarracho electoral. Para beneficiar a 700.000, empobrecen a 47 millones. La verdad es que lo que necesitamos es una reforma integral del sistema impositivo, liberar a la gente que trabaja con un propósito productivo», afirmó Macri.

El exmandatario argumentó que Argentina necesita una reforma seria que haga que el país vuelva a ser atractivo para la inversión. Según Macri, la inversión es clave para la creación de empleo, y Argentina tiene un gran potencial para generar empleo si se logra estabilizar la economía.

La medida de elevar el piso del Impuesto a las Ganancias generó un acalorado debate político y las opiniones cruzadas entre Macri y Massa le ponen picante al complejo escenario político que se vive en la previa a las elecciones generales de octubre.