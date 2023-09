Mauricio Macri se distanció de Milei y ratificó a Bullrich: «Es mi candidata»

El expresidente Mauricio Macri volvió a la escena mediática este lunes y ratificó a Patricia Bullrich como su candidata. De esta manera tomó distancia del candidato de La Libertad Avanza, Javier Milei, con quien se lo había vinculado estas últimas semanas.

En diálogo con el canal de noticias TN, el fundador del Pro insistió: “(Patricia) es mi candidata. Hay versiones maliciosas que dicen que tengo dos candidatos”. Y añadió que hay que conducir “sin mesianismos, sin locuras”.

Asimismo, advirtió que espera que los diputados y senadores de Milei “apoyen a Patricia cuando sea presidenta”.

Respecto de las declaraciones del economista libertario sobre la posibilidad de que Macri sea su “representante ante el mundo”, aclaró: “Insisto, la Argentina necesita un cambio profundo, un cambio real y ese es el que puede liderar Patricia con un equipo, con un plan, con un volumen. Hay que conducir sin mesianismos, sin locuras. No me parece que en la Argentina podamos convivir con la intolerancia a la crítica. Cuando lo veo a [Javier] Milei ponerse tan violento… Por ahí no es”.

También se refirió al llamado que le hizo a Milei tras coronarse como el gran vencedor de las Primarias: “Soy una persona de diálogo y pretendo crear puentes con todos los que quieran dialogar. A él lo llamé solamente para felicitarlo. No hubo nada raro. Lo único que quiero es el apoyo de sus diputados cuando Patricia se haga cargo del país”.

“Estamos en un proceso de ordenamiento. Tenemos que desdramatizar el resultado de las PASO. Fue un empate. Jugó en contra la expectativa, que las encuestadoras no acertaron. Lo que va a pasar es que vamos a ir a una segunda vuelta con los libertarios y JxC. Soy optimista de que vamos a ser los que representemos un cambio”, precisó.

Mauricio Macri habló de la interna de Juntos por el Cambio y pidió «prescribir» los enojos

Macri anticipó tener claro que “todos tenemos que estar al servicio del presidente”. “Cuando Patricia asuma, si ella nos necesita, la ayudaremos. Si no, nos dedicaremos a otra cosa. Yo estoy ahora incursionando en la enseñanza, trabajando en la FIFA. Sin embargo, estoy a disposición de ella para lo que necesite. Hay que terminar con los personalismos, ir a un lugar donde todos aportemos y yo estoy contento con eso. Va a ser una etapa en el que la futura presidenta va a necesitar nuestro apoyo”, resaltó Macri.

Hizo además una pequeña mención al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta: “Si está o no en el gobierno de Patricia, eso lo tendrá que responder ella”.

Por otro lado, envió un mensaje adentro del espacio. “Los enojos tienen que prescribir”, afirmó. “Muchos creyeron en la PASO que se podían dar un gustito, porque estaban enojados. La Argentina no puede improvisar. Tiene que usar la experiencia acumulada”, analizó. También criticó la dolarización: “Basta de atajos”, explicó.

Mauricio Macri contra Milei y Massa

Macri apuntó contra la labor del ministro de Economía y candidato, Sergio Massa, como titular del Palacio de Hacienda: “El fullero, como lo llamó en un sincericidio espantoso Cristina Kirchner, ha dejado como papel higiénico la carta orgánica del Banco Central. Ha violado todos los antecedentes de prolijidad de lo que debía hacerse para tratar de llegar como sea al final. Y eso va a ser que nos encontremos con un gran desafío cuando volvamos al poder”.

En esa línea, también criticó el plan motosierra de Milei: “Necesitas una caja de herramientas. A veces te va a servir tener un bisturí, un martillo o un pico”.

“El nivel de crisis al que hemos llegado es inédito. Hay que hacer un presupuesto equilibrado desde el día uno para reestablecer el elemento central de un gobierno que es la confianza. Hay que hacerle entender el mundo entero que podemos financiarnos con nuestros propios ingresos y no dependemos de otros”, remarcó el expresidente.