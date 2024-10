Malestar entre policías federales en Rosario: hacinamiento, bajos sueldos, maltrato y otras denuncias

Un creciente malestar se está gestando entre los efectivos de la Policía Federal que fueron enviados a Rosario para sumarse a la lucha contra el narcotráfico. Los uniformados denunciaron que las condiciones en las que deben vivir y trabajar son precarias, además de enfrentar problemas de hacinamiento, mala alimentación y salarios insuficientes para cubrir sus necesidades básicas.

Efectivos de la Policía Federal asignados a Rosario aseguraron enfrentar condiciones indignas durante su estadía en la ciudad. La situación generó reclamos hacia el Ministerio de Seguridad de la Nación y una creciente preocupación dentro de la fuerza.

En total, se calcula que hay alrededor de 250 policías federales asignados en comisión en Rosario, quienes fueron convocados por el gobierno nacional como parte de un operativo especial para frenar la ola de violencia vinculada a las organizaciones criminales que operan en la ciudad.

Sin embargo, los efectivos aseguraron que, lejos de tener condiciones adecuadas para enfrentar el desafío, están lidiando con situaciones de maltrato y abandono por parte de las autoridades.

Según revelaron a la agencia Noticias Argentinas, el salario que reciben durante la comisión es de 80 mil pesos por semana, una cifra que consideran insuficiente para el nivel de riesgo y el costo de vida en la ciudad.

Además, señalaron que ese monto no se paga de inmediato, sino que recién lo reciben 48 horas después de regresar a Buenos Aires, lo que los obliga a costear sus gastos diarios de su propio bolsillo.

Policías en Rosario: hacinamiento y condiciones de vida indignas

Uno de los aspectos más preocupantes que señalaron los efectivos es el hacinamiento en el que deben vivir mientras están de comisión en Rosario. «En uno de los hoteles donde alojan a los policías federales que vienen del interior del país, hay entre seis y siete compañeros por habitación», denunciaron. Esta situación no solo afecta la calidad de descanso de los agentes, sino que también genera tensiones y estrés en una ciudad que enfrenta una crisis de seguridad.

Otra queja recurrente es la falta de servicios básicos en los lugares donde se alojan. «Desde el viernes pasado estamos sin agua en el hotel, porque se rompió la bomba. Tenemos que caminar dos cuadras hasta otro hotel para buscar agua y poder bañarnos. Cada vez que vamos, tardamos entre una y dos horas en completar todo el proceso», relataron varios miembros de la fuerza.

Además, señalaron que la limpieza de las habitaciones y el cambio de sábanas y toallas solo se realiza una vez por semana.

A esto se suma el problema de la alimentación. Según los efectivos, las comidas son escasas y no se permite repetir platos. «Al principio nos daban desayuno y permitían repetir el almuerzo o la cena, pero ahora solo recibimos una ración y agua», explicaron. Esto obliga a muchos policías a pagar de su propio dinero para poder cubrir las comidas adicionales, lo que agrava aún más su situación económica.

La remuneración que reciben los policías durante su estadía en Rosario es otro punto de conflicto. Aunque el gobierno de Santa Fe cubre algunos gastos, los agentes aseguran que los 80 mil pesos semanales que reciben no son suficientes para vivir dignamente. En comparación, un policía que realiza tareas adicionales en Buenos Aires puede ganar la misma cifra en un solo día de trabajo.

«Por este dinero, ningún policía quiere venir a Rosario. Es muy poco y las condiciones en las que vivimos son espantosas«, afirmó uno de los efectivos. La situación llevó a que muchos agentes pidan ser reasignados a otros destinos o rechacen participar en futuras comisiones.

A los problemas económicos se suma el desgaste emocional que están experimentando los policías. «Nos dicen que somos rebeldes, pero nadie sabe lo que padecemos cuando venimos acá. Nos maltratan, vivimos hacinados, y el Ministerio de Seguridad de la Nación no hace nada», lamentaron los agentes.

Los uniformados también manifestaron su frustración por la falta de empatía y preocupación de sus superiores, quienes, según ellos, no enfrentan las mismas condiciones adversas durante su estadía en Rosario. «Nuestros jefes no viven como nosotros. No se preocupan por lo que estamos pasando», denunciaron.

Malestar entre policías federales en Rosario: la respuesta oficial y el costo del operativo

El despliegue de fuerzas federales en Rosario es parte de un acuerdo entre el Ministerio de Seguridad de la Nación y el gobierno de Santa Fe. Durante los primeros tres meses de 2024, la provincia pagó más de 410 millones de pesos por el envío de efectivos de la Policía Federal, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA).

Según cifras oficiales, Santa Fe desembolsó un promedio de 112 millones de pesos mensuales para cubrir los gastos del operativo.

A pesar de este esfuerzo económico, los policías federales aseguran que el dinero no se refleja en mejores condiciones para quienes están en primera línea. En marzo de 2024, tras una serie de ataques violentos en Rosario, que incluyeron los crímenes de dos taxistas, un playero de estación de servicio y un colectivero, el gobernador de Santa Fe, Maximiliano Pullaro, y la entonces ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, anunciaron el refuerzo de las fuerzas federales en la ciudad.

Sin embargo, los policías enviados para combatir el narcotráfico advierten que, si no se mejoran las condiciones laborales y económicas, la lucha contra el crimen organizado en Rosario podría verse gravemente afectada por la falta de efectivos dispuestos a participar en las comisiones.

Mientras tanto, las denuncias por maltrato y condiciones indignas continúan acumulándose, sin que hasta el momento haya respuestas concretas por parte de las autoridades.